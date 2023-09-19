Подарунки по-новому

Робити подарунки близьким стає ще приємніше та простіше завдяки сучасним рішенням на кшталт подарункових карток. Криптобіржа WhiteBIT знову йде в ногу з тенденціями, реалізувавши продаж цифрових Gift-карток на своїй платформі за криптовалюту.

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Безліч брендів доступні у вигляді Gift-карток, вони налічують як популярні стримінгові сервіси, так і шопінг-платформи.

Зверніть увагу! Вже зараз користувачі WhiteBIT, які підтвердили свою особу на біржі та активували двофакторну ідентифікацію, можуть відкрити мобільний застосунок та переконатися у зручності оформлення картки власноруч.

Як замовити картку

Для цього потрібно в ідкрити розділ "Gift-картки", що знаходиться на головній сторінці застосунку в переліку продуктів та блоці "Промо".

ідкрити розділ "Gift-картки", що знаходиться на головній сторінці застосунку в переліку продуктів та блоці "Промо". Обовʼязково скористайтеся фільтром та оберіть країну свого проживання або людини, яка отримує картку. Це дозволить обрати саме ті сервіси, які діють на території майбутнього користувача картки.

Обрати картку з переліку доступних сервісів та зазначити суму, яка слугуватиме номіналом Gift картки. Для зручності можна також застосувати фільтр та обрати картку за потрібною категорією.

При покупці карти звертайте увагу на спосіб використання. Gift-картка доступна офлайн, онлайн або ж офлайн і онлайн одночасно.

Оплатити Gift-картку криптовалютою прямо з Основного балансу на біржі.

Після оплати картку можна знайти на головній сторінці у розділі "Продукти", "Мої Gift-картки".

Далі справа за вами – картку можна або переказати іншому користувачеві, скопіювавши посилання, або ж залишити її собі.

Важливо! Щоб скористатися карткою офлайн, треба перейти за посиланням та показати сторінку карти, що відкриється, у відповідному магазині. На онлайн-сервісах треба всього-на-всього зазначити код з посилання у відповідному полі.

Що відо мо про криптобіржу WhiteBIT

WhiteBIT – одна з найбільших криптобірж Європи, що пропонує широкий набір торгових інструментів, 350 торгових пар, 270 активів та 10 державних валют. Станом на вересень 2023 року біржа налічує понад чотири мільйони користувачів.