Подарунки по-новому
Робити подарунки близьким стає ще приємніше та простіше завдяки сучасним рішенням на кшталт подарункових карток. Криптобіржа WhiteBIT знову йде в ногу з тенденціями, реалізувавши продаж цифрових Gift-карток на своїй платформі за криптовалюту.
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Безліч брендів доступні у вигляді Gift-карток, вони налічують як популярні стримінгові сервіси, так і шопінг-платформи.
Як замовити картку
- Для цього потрібно відкрити розділ "Gift-картки", що знаходиться на головній сторінці застосунку в переліку продуктів та блоці "Промо".
- Обовʼязково скористайтеся фільтром та оберіть країну свого проживання або людини, яка отримує картку. Це дозволить обрати саме ті сервіси, які діють на території майбутнього користувача картки.
- Обрати картку з переліку доступних сервісів та зазначити суму, яка слугуватиме номіналом Gift картки. Для зручності можна також застосувати фільтр та обрати картку за потрібною категорією.
- При покупці карти звертайте увагу на спосіб використання. Gift-картка доступна офлайн, онлайн або ж офлайн і онлайн одночасно.
- Оплатити Gift-картку криптовалютою прямо з Основного балансу на біржі.
- Після оплати картку можна знайти на головній сторінці у розділі "Продукти", "Мої Gift-картки".
Далі справа за вами – картку можна або переказати іншому користувачеві, скопіювавши посилання, або ж залишити її собі.
WhiteBIT – одна з найбільших криптобірж Європи, що пропонує широкий набір торгових інструментів, 350 торгових пар, 270 активів та 10 державних валют. Станом на вересень 2023 року біржа налічує понад чотири мільйони користувачів.
- Найвищий середньодобовий обсяг торгів становить понад 2,5 мільярда доларів.
- Компанія є офіційним партнером збірної України з футболу, партнером Lifecell, FACEIT та Національного університету "Києво-Могилянська академія".
- З останніх масштабних оновлень компанії – запуск власного блокчейну WB Network та платформи для голосування та лістингу нових криптопроєктів WhiteBIT Launchpad.
- І цифрові Gift-картки від WhiteBIT – ще один приклад застосування криптовалюти, що доводить користь та практичність цифрових активів у повсякденному житті. Чекаємо на майбутні оновлення.