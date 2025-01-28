

С целью диверсификации маршрутов экспорта нефти Казахстан начал поставки БТД (то есть Баку - Тбилиси – Джейхан) в прошлом году, передает 24 канал со ссылкой на национальную нефтегазовую компанию КазМунайГаз.

Первая партия нефти с Кашагана отправлена в порт Баку. Казахстанский танкер Taraz с кашаганской нефтью вышел из порта Актау в Баку. Далее нефть будет транспортирована по трубопроводной системе Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД) до Средиземного моря,

- рассказали в компании.

Что известно о Кашагане Нефтяное месторождение Кашаган расположено на казахстанском шельфе Каспийского моря возле города Атырау. Оно считается одним из крупнейших месторождений нефти в мире, открытых за последние десятилетия. Его запасы оцениваются от 9 до 13 миллиардов баррелей нефти. Коммерческая добыча на Кашагане началась осенью 2016 года.

Так Государственная нефтекомпания Азербайджана SOCAR и КазМунайГаз подписали договор о транспортировке 1,5 млн тонн казахстанской нефти в год по этой магистрали. В марте 2024 года компаниями было заключено соглашение о поэтапном увеличении транзита нефти через территорию Азербайджана до 2,2 миллиона тонн в год.

Тогда же состоялась первая тестовая отправка нефти с Кашаганского месторождения через Каспийское море в Азербайджан. Следует добавить, что прямого выхода к мировому океану Казахстан не имеет.

Интересно! В ноябре 2024 года министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что Казахстан изучает возможность увеличения ежегодного объема поставок нефти по трубопроводу БДТ до 20 миллионов тонн. Увеличение транзита нефти через этот трубопровод позволит Казахстану сократить более чем 80% поставок, идущей через Россию.