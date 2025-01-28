

З метою диверсифікації маршрутів експорту нафти Казахстан почав постачання БТД (тобто Баку — Тбілісі – Джейхан) минулого року, передає 24 канал з посиланням на національну нафтогазову компанію КазМунайГаз.

Перша партія нафти з Кашагана відправлена в порт Баку. Казахстанський танкер Taraz з кашаганською нафтою вийшов з порту Актау до Баку. Далі нафту буде транспортовано трубопровідною системою Баку — Тбілісі — Джейхан (БТД) до Середземного моря,

— розповіли у компанії.

Що відомо про Кашаган Нафтове родовище Кашаган розташоване на казахстанському шельфі Каспійського моря біля міста Атирау. Воно вважається одним із найбільших нафтородовищ у світі, відкритих за останні десятиліття. Його запаси оцінюють від 9 до 13 мільярдів барелів нафти. Комерційний видобуток на Кашагані розпочався восени 2016 року.

Так Державна нафтокомпанія Азербайджану SOCAR та КазМунайГаз підписали договір про транспортування 1,5 млн тонн казахстанської нафти на рік цією магістраллю. У березні 2024 року компаніями було укладено угоду про поетапне збільшення транзиту нафти через територію Азербайджану до 2,2 мільйона тонн на рік.

Тоді ж відбулося перше тестове відправлення нафти з Кашаганського родовища через Каспійське море до Азербайджану. Слід додати, що прямого виходу до світового океану Казахстан не має.

Цікаво! У листопаді 2024 року міністр енергетики Алмасадам Саткалієв заявив, що Казахстан вивчає можливість збільшення щорічного обсягу постачання нафти трубопроводом БДТ до 20 мільйонів тонн. Збільшення транзиту нафти через цей трубопровід дозволить Казахстану скоротити більш ніж 80% постачання, що йде через Росію.