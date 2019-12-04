24 канал презентує новий проєкт про головні освітні питання України: коли і де дивитися
24 канал представляє нову програму "Освітні війни" про головні питання української освіти, які турбують чи не кожного українця.
"Освітні війни" – це спільний проєкт 24 каналу та Асоціації інноваційної та цифрової освіти в рамках соціального проєкту "Освітній хаб – територія нових можливостей для кожного".
Більше про освіту в Україні та світі – читайте тут.
Про що ви дізнаєтеся у програмі?
► Що робити, щоб ваші діти вільно володіли англійською мовою.
► Чому 50% випускників не працюють за фахом.
► Як захистити свою дитину від булінгу.
► Інші важливі освітні теми, які турбують багатьох українців.
Про що ви дізнаєтеся в програмі "Освітні війни"
Час виходу на 24 каналі: щосуботи о 15:30.
Час виходу на сайті 24 каналу: ввечері щосуботи.
Відео: анонс програми "Освітні війни"