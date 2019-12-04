24 канал презентує новий проєкт про головні освітні питання України: коли і де дивитися

24 канал представляє нову програму "Освітні війни" про головні питання української освіти, які турбують чи не кожного українця.

"Освітні війни" – це спільний проєкт 24 каналу та Асоціації інноваційної та цифрової освіти в рамках соціального проєкту "Освітній хаб – територія нових можливостей для кожного".

Більше про освіту в Україні та світі – читайте тут.

Про що ви дізнаєтеся у програмі?

► Що робити, щоб ваші діти вільно володіли англійською мовою.

► Чому 50% випускників не працюють за фахом.

► Як захистити свою дитину від булінгу.

► Інші важливі освітні теми, які турбують багатьох українців.

Про що ви дізнаєтеся в програмі "Освітні війни"

Час виходу на 24 каналі: щосуботи о 15:30.

Час виходу на сайті 24 каналу: ввечері щосуботи.

Відео: анонс програми "Освітні війни"