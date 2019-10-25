Через дифтерію київську школу закрили на карантин

Школу №303 міста Києва закрили на карантин через хлопчика, в якого виявили дифтерію.

Школу дезінфікують, а також проводиться медичний огляд всіх дітей, повідомляє департамент освіти та науки Києва.

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Школяр контактував із 45 людьми, з них 36 – діти. Хлопчик не мав щеплення від дифтерії через відмову батьків.

Напередодні в Ужгороді було госпіталізовано 15 студентів Ужгородського національного університету з паличкою дифтерії.

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Що таке дифтерія?

Гостре захворювання дихальних шляхів. Передається повітряно-крапельним шляхом.Супроводжується різким запаленням та розпуханням. У важчій формі може впливати на серцево-судинну та нервову систему, нирки.

Чи можлива епідемія дифтерії зараз?

Лікарі заявляють, що епідемія можлива в тому випадку, якщо люди й надалі відмовлятимуться від щеплень. Станом на 2019 рік, в Україні близько 67% дітей віком до 1 року вакциновані від дифтерії.

Чи була в Україні епідемія дифтерії?

У 1991-1998 році в Україні вже була епідемія. Тоді через низький рівень щеплень українців захворіли близько 20 тисяч людей, 696 із них померли.