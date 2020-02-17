Міносвіти запрошує на державну роботу: вакансії
Міністерство освіти та науки України оголосило про відкриття вакансій. Відомство шукає фахівців категорії "Б" та "В" для зайняття деяких вакантних посад.
В кандидатів вимагають обов'язкове володіння державною мовою, наявність вищої освіти, а на деякі посади необхідний досвід роботи. Натомість пропонуються зарплата в середньому 10 тисяч гривень без надбавок та безстрокові трудові угоди.
Вас зацікавить: Міносвіти планує запровадити додаткові іспити в університетах
Більшість посад, які пропонуються є керівними.
Які посади пропонують у Міністерстві освіти
- генеральний директор директорату дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти;
- генеральний директор директорату стратегічного планування та європейської інтеграції;
- генеральний директор директорату науки та інновацій;
- керівник експертної групи з аналітики директорату стратегічного планування та європейської інтеграції;
- керівник експертної групи з питань децентралізації в освіті директорату шкільної освіти;
- керівник експертної групи з питань дошкільної освіти директорату дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти;
- державний експерт експертної групи з питань бюджетування директорату стратегічного планування та європейської інтеграції (2 посади);
- державний експерт експертної групи з питань аналітики, фінансування та міжнародних зв'язків директорату вищої освіти і освіти дорослих (2 посади);
- державний експерт експертної групи з питань інтеграції до Європейського дослідницького простору директорату науки та інновацій (2 посади);
- державний експерт експертної групи з питань змісту та забезпечення якості освіти директорату професійної освіти.
Подавати документи можна до 25 лютого 2020 року.
Читайте також: Підвищуватимуть рівень викладання: Британська рада та Міносвіти підписали меморандум
Детальніше про вимоги до кандидатів за посиланням.
Скільки людей в міністерстві освіти працюють на керівних посадах?Враховуючи міністра, заступників та керівників, у відомстві працюють 14 високопосадовців.