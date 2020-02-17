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Міносвіти запрошує на державну роботу: вакансії

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Будівля міністерства освіти та науки України / Вікіпедія

Міністерство освіти та науки України оголосило про відкриття вакансій. Відомство шукає фахівців категорії "Б" та "В" для зайняття деяких вакантних посад.

В кандидатів вимагають обов'язкове володіння державною мовою, наявність вищої освіти, а на деякі посади необхідний досвід роботи. Натомість пропонуються зарплата в середньому 10 тисяч гривень без надбавок та безстрокові трудові угоди.

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Більшість посад, які пропонуються є керівними.

Які посади пропонують у Міністерстві освіти

  • генеральний директор директорату дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти;
  • генеральний директор директорату стратегічного планування та європейської інтеграції;
  • генеральний директор директорату науки та інновацій;
  • керівник експертної групи з аналітики директорату стратегічного планування та європейської інтеграції;
  • керівник експертної групи з питань децентралізації в освіті директорату шкільної освіти;
  • керівник експертної групи з питань дошкільної освіти директорату дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти;
  • державний експерт експертної групи з питань бюджетування директорату стратегічного планування та європейської інтеграції (2 посади);
  • державний експерт експертної групи з питань аналітики, фінансування та міжнародних зв'язків директорату вищої освіти і освіти дорослих (2 посади);
  • державний експерт експертної групи з питань інтеграції до Європейського дослідницького простору директорату науки та інновацій (2 посади);
  • державний експерт експертної групи з питань змісту та забезпечення якості освіти директорату професійної освіти.

Подавати документи можна до 25 лютого 2020 року.

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Детальніше про вимоги до кандидатів за посиланням.

Скільки людей в міністерстві освіти працюють на керівних посадах?Враховуючи міністра, заступників та керівників, у відомстві працюють 14 високопосадовців.

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Новини Києва Міністерство освіти та науки України Освіта Освіта в Україні
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