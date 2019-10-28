У Київській академії мистецтв розгорівся корупційний скандал

У Київський академії мистецтв, де з першого класу діти навчаються на творчих спеціальностях, розгорівся корупційний скандал. Батьків обурило запровадження додаткових платних послуг під час навчання.

За словами батьків, нова ректорка Ольга Бенч, яка очолила академію восени 2018 року, зобов'язала їх платити 17 тисяч гривень в рік за додаткові послуги. Йдеться тренінги з діячами мистецтв, семінари, участі в конкурсах та організація концертів. Саме ж навчання є безкоштовним.

До слова: Надбавки з бюджету, реформи та гранти: Новосад назвала перші здобутки Міносвіти

Батьки однієї з учениць школи відмовились за це платити, і дівчинку за це ледь не відрахували.

"Договори на додаткові платні послуги нас зобов'язували підписати погрозами і шантажем – хто не підпише, буде відрахований", – розповіда мама Галина Третяк.

Погрози відрахувати через неоплату додаткових послуг



Договір про надання додаткових послуг

Втім батьки і до цього платили за навчання. Адже, академія хоч і називається "мистецькою", місцевий бюджет не фінансував профільні предмети. Їх оплачували батьки із власних кишень, а через благодійний фонд – збирали гроші на ремонти. Батьки ж першачків мали платити вступний внесок – 5 тисяч гривень, мовляв, добровільно.

Найбільший потік грошей був сплачений у 2016 році тими, хто вступав того року. Я тоді платила 5 тисяч гривень на розрахунковий рахунок фонду,

– пояснила Третяк.

Ректорка академії Ольга Бенч пояснила, що раніше академія була загальноосвітньою школою з поглибленим вивчення іноземних мов. А всі творчі предмети, які оплачували батьки, були факультативами і не йшли в атестат. Цього року мистецькі предмети нарешті стали частиною державної програми. І академія отримала довгоочікуванне профільне фінансування.



Ректорка академії Ольга Бенч

Оскільки заклад – муніципальний, уряд цьогоріч зобов'язав фінансувати його, окрім додаткових послуг. 17 тисяч гривень за них є офіційною платою, а головне – добровільною.

Додаткові послуги ніколи не були, не є і не можуть бути обов'язковим – це є те, що є поверх стандарту державної програми, яку держава фінансує,

– заяивла ректорка.

Керівниця громадської організації "Батьки SOS" Альона Парфьонова пояснила, що благодійні фонди і додаткові платні послуги в навчальних закладах мають право існувати. Але батьків не можуть примусити платити – це має бути лише добровільно.

Це можуть бути і якісь гуртки, із залученням якихось там викладачів і батьки сплачують за додаткові платні послуги, які є абсолютно дробровільними, тобто тебе ніхто не зобов'язує бути споживачем цих послуг,

– сказала Парфьонова.

Що робити в такій ситуації?

Якщо такі проблеми виникають, активістка Альона Парфьонова радить звертатися до керівництва навчального закладу. Якщо проблему не вдається вирішити, то потрібно до цього залучати місцеву владу.

У випадку Київської академії мистецтв скандальний інцидент вже дійшов до правоохоронних органів.