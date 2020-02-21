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В Одесі 12-річний школяр викрав авто та заснув у ньому: фото, відео

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Викрадення відбулось вночі / Annie Spratt

В Одесі 12-річний школяр вночі викрав відчинене авто, щоб покататись. За 5 кварталів від місця викрадення, хлопець зупинив машину за гаражами та заснув.

Про інцидент повідомляє пресслужба Одеського управління Національної поліції.

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Хлопця знайшли поліцейські, яких викликав власник Nissan.

29-річний власник авто розповів поліцейським, що забув ключі в машині та не зачинив її. Інцидент стався на вулиці Святослава Ріхтера.


Авто знайшли вже вранці / фото: НП

Правоохоронці розповіли, що підліток вже не вперше порушує закон.

Хлопець не вперше потрапляє у поле зору поліцейських. Він є фігурантом у кількох кримінальних провадженнях, розпочатих за фактами скоєних на території Одеси крадіжок. А тепер став ще й фігурантом справи про викрадення автомобіля,
– розповів начальник Малиновського відділу поліції Віктор Герасименко.

Поліція вже внесла відомості до реєстру досудових засідань за фактом незаконного заволодіння авто.

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Відео оформлення правопорушення – дивитись відео:

 

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Поліція Освіта Освіта в Україні Новини Одеси Школярі Викрадення Курйозні новини
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