В Одесі 12-річний школяр викрав авто та заснув у ньому: фото, відео

В Одесі 12-річний школяр вночі викрав відчинене авто, щоб покататись. За 5 кварталів від місця викрадення, хлопець зупинив машину за гаражами та заснув.

Про інцидент повідомляє пресслужба Одеського управління Національної поліції.

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Хлопця знайшли поліцейські, яких викликав власник Nissan.

29-річний власник авто розповів поліцейським, що забув ключі в машині та не зачинив її. Інцидент стався на вулиці Святослава Ріхтера.



Авто знайшли вже вранці / фото: НП

Правоохоронці розповіли, що підліток вже не вперше порушує закон.

Хлопець не вперше потрапляє у поле зору поліцейських. Він є фігурантом у кількох кримінальних провадженнях, розпочатих за фактами скоєних на території Одеси крадіжок. А тепер став ще й фігурантом справи про викрадення автомобіля,

– розповів начальник Малиновського відділу поліції Віктор Герасименко.

Поліція вже внесла відомості до реєстру досудових засідань за фактом незаконного заволодіння авто.

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Відео оформлення правопорушення – дивитись відео: