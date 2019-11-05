Відстояли: батьки школярів на Донеччині зупинили закриття школи

У місті Торецьку, що в Донецькій області, батьки школярів протестували проти закриття місцевої школи – будівлі 121 рік. Чиновники заперечують плани щодо закриття школи.

Батьки звернулися до відповідних інстанцій та зібрали 150 підписів проти закриття школи, повідомляє Toretsk.City.

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Наприкінці жовтня 2019 року, батьків учнів місцевої школи попередили про закриття навчального закладу. Причиною стала нестача грошей на ремонт котельні. Учнів планували перевести до сусідньої школи за 5 кілометрів від Торецька.

В школі навчається 120 школярів.

Наша 21-а школа – це школа-музей. Тут працював письменник Степан Васильченко. Цю школу не можна закривати,

– скаржилась одна з учасниць страйку.

У військово-цивільній адміністрації Торецька запевнили, що не збирались закривати місцеву школу остаточно. За планом, учнів мали перевести до сусідньої школи лише тимчасово.

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Ремонт коштуватиме 120 тисяч гривень. Під час робіт діти навчатимуться дистанційно.

Скільки шкіл в Україні підлягають закриттю?

За даними міністерства освіти, під час навчального року 2017-2018 років в Україні працювали: