Ці ракети тримають небо, – Ігнат розповів деталі роботи сил ППО

Росіяни продовжують тероризувати українські міста щоденними ракетними обстрілами та атаками дронів. Повітряні сили ЗСУ роблять все можливе й неможливе для того, щоб зберегти життя українців.

В ефірі 24 Каналу речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, чи дійсно мобільні групи стали одним з основних інструментів боротьби з "Шахедами". Зазначимо, що в Україні напередодні зими посилять мобільні групи ППО.

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Все непросто

Як зазначив Ігнат, якщо є можливість, то інколи 80% дронів знищують мобільні групи ППО. Для цього мобільні групи повинні бути в потрібний час у потрібному місці.

Це коли є удача. Кулемет може мати дальність ураження вгору 1 – 2 кілометри. "Шахед" летить 150 кілометрів на годину. Його непросто виявити в повітрі в нічний час, перехопити на маршруті й знищити. До того ж росіяни почали фарбувати іранські безпілотники в чорний колір, тому все непросто. Тут має бути досвід всіх бійців Сил оборони,

– мовив речник Повітряних сил ЗСУ.

Під час крайньої нічної атаки, коли 74 з 75 "Шахедів" було знищено, командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук відзначив мобільні вогневі групи, адже з такої великої кількості ворожих цілей вони знищили майже 40% дронів.

Можна уявити, скільки Повітряні сили ЗСУ заощадили дорогих, дефіцитних та життєво важливих зенітно-керованих ракет. Ці ракети тримають небо від російської авіації. Якщо росіяни зараз КАБи пускають, то ворожа авіація може залетіти й в сотню разів більше кидати ФАБи (авіаційна бомба з фугасною боєголовкою – 24 Канал),

– наголосив Ігнат.

Україна повинна збільшувати кількість мобільних вогневих груп, щоб раціональніше використовувати наявне озброєння. Ефективно працюють зенітні установки Gepard та їх аналоги з радіолокаційною й оптичною прив'язкою до цілі, які знищують дрони в автоматичному режимі.

"Машиною керують люди, але автоматика дозволяє без перешкод знищити крилату ракету та дрон у радіусі ураження 4,5 – 5 кілометрів. Gepard працюють дуже гарно. Якщо США нададуть можливість отримати їх більше, то це буде дуже добре для нас", – додав речник Повітряних сил.

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Patriot фактично сам знищує цілі

Україна вдячна партнерам за надання систем протиповітряної оборони, зокрема Patriot, які дозволяють рятувати життя українців. ЗРК Patriot вже збив півтора десятка "Кинджалів", десятки "Іскандерів" й С-400, які летіли по Києву. Треба більше таких систем.

Нині Повітряні сили очікують, що Німеччина надасть ще одну систему протиповітряної оборони Patriot. На території України її розгорнуть наші фахівці, які вчаться зараз, зокрема й в Німеччині.

"Це вже не перша група, яка отримує знання щодо Patriot. Вони вже обслуговують в Україні цю техніку. Коли відбувається повітряний напад, потрібні лічені хвилини, щоб перевести систему ППО в готовність й за допомогою автоматики Patriot фактично сам знищуватиме все, що летить в повітряному просторі. Це те, що виключає людську помилку й знищує балістику", – зауважив Ігнат.

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