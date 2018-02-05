Екологічна проблема на Донбасі: селище почало провалюватись під землю: відео

У селищі Чигирі, що поблизу Торецька, трапився облав ґрунту. Глибина провалля сягає близько 5 метрів, ширина – 6-7 метрів.

Волонтери United Nations OCHA Ukraine та гуманітарного штабу "Проліска" побували на місці обвалу.

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Цей населений пункт розташований в так званій "сірій зоні", тож потрапити туди нелегко. Обвал стався в житловому секторі селища, і, ймовірно, може бути викликаний просіданням шахтних виробок шахти ім. Гагаріна (яку контролюють бойовики "ДНР").

За словами місцевих жителів, перший провал ґрунту стався близько тижня тому – тоді земля просіла на глибину близько метра. За день до візиту волонтерів ґрунт провалився вдруге.

Біля провалу розташований житловий будинок, в якому проживає сім'я мирних жителів. А у 100-150 метрах від провалу розташований водопровід, що подає воду з непідконтрольної частини Донеччини у декілька населених пунктів, які контролює українська влада. Тож кілька сотень тисяч людей можуть залишитись без водопостачання.

На Донбасі селище почало провалюватись під землю