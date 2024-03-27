Економічного бронювання не буде: правки про відстрочку за високу зарплату відхилили, – нардеп

Правки щодо можливості бронювання громадян з огляду на високу зарплатню та сплачені податки були відхилені профільним комітетом. Водночас розгляд законопроєкту про мобілізацію досі триває.

Про це повідомив нардеп від Слуги народу, член профільного комітету Ігор Копитін. Зазначимо, що, наприклад, в Офісі президента хотіли встановити поріг для економічного бронювання на рівні зарплати у 30 – 35 тисяч гривень на місяць. Окрім цього, у парламенті пропонували варіант бронювання шляхом сплати щомісячного військового збору в розмірі 20 000 гривень.

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Правки відхилено

Ігор Копитін розповів, що були окремі пропозиції щодо бронювання осіб, які отримують певну зарплатню та сплачують податки – однак їх відхилили "навіть без обговорення". За словами нардепа, це порушує принцип рівності громадян.

Метою законопроєкту є встановлення соціально справедливої мобілізації. Фактичною суттю таких правок став би принцип "війна для бідних". А це неприпустимо,

– наголосив нардеп.

Водночас Копитін зауважив, що в комітеті відбувається попередній розгляд.

Є ймовірність, що у сесійній залі Верховної Ради під час другого читання автори цих правок зможуть ініціювати їх врахування.

Що відомо про економічне бронювання