Найскладніша зима для економіки: які зміни чекають на українців у 2023 році

З початком повномасштабної війни Росії проти нашої країни економіка України зазнала шоку. Проте, підбиваючи підсумки року, можна зазначити, що наша держава не тільки стримала навалу ворога на полі бою, але втримала економіку країни від падіння у прірву.

Про це 24 каналу розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Він назвав позитивні та негативні підсумки року для економіки України і повідомив, що нового чекає на українців у 2023 році.

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За його словами, головна новина для українців у тому, що українська влада:

не збільшила податки, не підвищила їх, як, наприклад, США під час Другої світової війни – до 94% збільшили податок на прибуток;

"Ми розраховуємо наші надходження на чинній податковій базі. Будуть якісь точкові зміни у наступному році, але вони точно не будуть мати принципового значення для всіх українців", – наголосив він.

провела індексацію пенсій попри війну у 2022 році, і в наступному році також індексація буде;

збільшила соціальні виплати малозабезпеченим сім'ям, ветеранам, інвалідам. Також вони збільшувались у цьому році, попри війну. У цьому ж році було збільшено мінімальну заробітну плату – на 200 гривень в жовтні;

"Так, це не багато, але згадайте інші країни, які перебували в такій ситуації, як ми, – вони не могли собі дозволити виплачувати навіть ті зобов'язання, які в них були. А ми обслуговуємо всю соціалку, виплачуємо її без затримки, зокрема пенсії і допомогу малозабезпеченим. Ми тримаємось і обов'язково витримаємо", – зазначив Гетьманцев.

Про здобутки економіки України у 2022 році

На його думку, здобуток цього року – це українське диво в публічних фінансах, яке можна порівняти з нашими перемогами на фронті.

Народний депутат перерахував інші наші здобутки:

гривня тримається і не має жодних ознак до здешевлення чи якихось карколомних наслідків, які ми бачили під час інших військових конфліктів;

наша інфляція є меншою, ніж інфляція в мирній Молдові та Туреччині. Вона є приблизно такою ж, як у країнах Прибалтики;

у нас стабільна банківська система. Два невеликі банки "впали" під час кризи, в них були проблеми ще в мирні часи, тому на сьогодні наша банківська система є надстабільною;

депозити зростають попри війну. Якщо згадати наші попередні кризи – депозити завжди падали;

програма "Доступні кредити 5-7- 9%". Це наша перемога, коли ми попри війну можемо підтримувати цю програму в тому вигляді, в якому вона є. 70 мільярдів гривень отримав бізнес за час війни завдяки цій програмі;

програма "Є оселя" – підтримує будівельний бізнес і наших громадян у дешевих іпотечних кредитах;

програма "Є робота" – підтримка стартапів.

У 2022 році Україна втратила 33% ВВП

Говорячи про цьогорічні поразки, він зазначив, що деякі рішення, які ухвалювались цього року, могли б не приймати.

Наприклад, скасування податків на паливо, яке не позначилось на ціні палива в Україні. Але ми не отримали гроші до державного бюджету. Від цієї пропозиції можна було відмовитись ще на стадії обговорення, а не експериментувати в державі,

– вважає співрозмовник.

За його словами, якщо говорити про великі негативні наслідки для економіки України, це, безперечно, військові дії, які завдають їй величезних збитків.

"Фактично ми маємо 33% втрат ВВП. Це величезні втрати, які ми будемо надолужувати роками", – мовить він.

На його думку, 2023 рік є непередбачуваним.

Ми будуємо прогнози, прийняли бюджет на 2023 рік, а він базується на макропоказниках. Але ми повинні розуміти, що все залежить від ситуації на фронті, а її неможливо спрогнозувати,

– розповів він.

Гетьманцев вважає, що обстріли ворогом енергетичної інфраструктури України дуже впливають на нашу економіку, адже є заводи, які фізично не можуть перейти на генератори. А для тих хто перейшов, виробництво продукції за таких умов стає нерентабельним.

"Головне, що ми повинні розуміти: з одного боку ця зима буде найскладнішою за всю нашу історію – для людей, економіки, держави. Але за зимою точно прийде весна, і буде краще, тому що ми адаптуємося і переживемо пік цієї катастрофи, яка сьогодні спіткає нашу країну. Від цього ми точно відштовхнемося і почнемо нашу відбудову", – наголосив Данило Гетманцев.

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