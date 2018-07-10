Екс-радник міністра молоді та спорту України збирає кошти для сплатити штрафу Вукоєвіча

Ярослав Кучер у повідомленні на своїй сторінці у Facebook повідомив про відкриття рахунку для збору коштів, які буде використано для оплати штрафу Вукоєвіча.

Нагадаємо, дисциплінарний комітет ФІФА оштрафував екс-футболіста київського "Динамо" Огнена Вукоєвіча на 15 тисяч швейцарських франків (це приблизно 15 тисяч доларів США).

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На своїй сторінці у Facebook екс-радник міністра молоді та спорту України Ярослав Кучер зауважив, що історія з FIFA не завершилася.

Вважаю, що ми повинні в знак подяки нашим Хорватським побратимам сплатити цей штраф за нього (Огнена Вукоєвіча). Маленька математика: якщо всі, хто учора ставили на сторінці Фіфа одиничку скинуться по 3 грн, цього вистачить і на штраф та ще залишиться на благодійність,

– написав Кучер.

Він зазначив, що звіт про кошти буде публічним та викладатиметься на його сторінці у Facebook.

"Під власну відповідальність я відкриваю збір коштів на погашення цього ганебного штрафу та вкладаю в фонд першу 1000 грн, а далі за допомогою контактів у FC "Динамо Київ" ми передаємо ці кошти за призначенням", – додав екс-радник міністра молоді та спорту.