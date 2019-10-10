Медики стали співучасниками шахрайства екс-регіонала Святаша: у нього з'явилася липова довідка

Екс-нардеп Дмитро Святаш опинився на лікарняному ліжку відразу після пред'явлення йому підозри про крадіжку 100 мільйонів доларів у французького Укрсиббанку.

Медики, які підписали довідку про важкі серцеві хвороби міцного спортивного екс-регіонала, ризикують стати співучасниками шахрайства і отримати до 12 років позбавлення волі, пише РБК-Україна.

8 жовтня прокуратура Києва повідомила про підозру народного депутата України четвертого-восьмого скликань і одночасно одного з бенефіціарів автокорпорації АІС Дмитра Святаша в рамках кримінального провадження про заволодіння коштами УкрСиббанку на суму понад 1,1 млрд грн.

Вже 9 жовтня Дмитро Святаш отримав довідку, копія якої опинилася в розпорядженні редакції, про те, що знаходиться на стаціонарному лікуванні в ДУ "Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України".

"Гострий коронарний синдром. Гіпертонічна хвороба II ступеня. Ризик дуже високий", – сказано в довідці про госпіталізацію від 9 жовтня, яка була видана Святашу.

Примітно, що медичний заклад, який видав довідку про майже передсмертний стан екс-регіонала і одного з найбільших українських боржників Святаша, де посаду головлікаря очолює колишній політичний соратник власника автокорпорації АІС по Партії Регіонів – Олександр Біловол, який провалився, як і його приятель Святаш, на минулих виборах на одному з мажоритарних округів Харківщини.

Колишній перший заступник голови МОЗ Біловол багаторазово опинявся в епіцентрі корупційних скандалів навколо закупівлі медикаментів, через які вмирали люди.

Безкоштовну неякісну вакцину пацієнтам продавали, як французьку."Зекономлені" гроші йшли в кишеню самому Олександру Миколайовичу та його оточенню. Схема Біловола виявилася смертоносною. У 2009 році в Донецькій і Запорізькій областях від вакцинації померли 3 дитини,

– нагадують журналісти про минуле соратника Дмитра Святаша, який тепер допомагає своєму політичному соратнику сховатися від слідства в стінах свого медичного закладу.

Накрадене на закупівлі "лівих" медикаментів Біловол легалізував, отримавши майже 4 млн грн в якості подарунка від своєї 83-річної тітки-пенсіонерки, а також встиг обзавестися елітним житлом в Києві і на Харківщині. Допомагаючи Святашу уникнути кримінального переслідування, Біловол підставляє медиків, які підписали довідку про серцеві хвороби міцному спортивному власнику АІС: адже за підробку довідок посадові особи можуть "заробити" до трьох років позбавлення волі, якщо цей підроблений документ буде використаний для затягування слідства – підписанти довідки стають співучасниками шахрайства з можливістю тюремного ув'язнення до 12 років. Самому ж Дмитру Святашу за умисне використання "липової" довідки також світить до двох років "неба через решіточку".

Скориставшись медичною довідкою для затягування слідства, Дмитро Святаш може покинути межі України: раніше йому рішенням суду за клопотанням кредитора було заборонено залишати межі країни. Але згодом екс-регіоналу вдалося скасувати цю заборону, а молода дружина співвласника автокорпорації АІС Анжеліка Святаш хвалилася в соцмережах майбутньою сімейного поїздкою з чоловіком Дмитром в Монако.

Під час досудового слідства у справі про крадіжку коштів кредиторів Прокуратурою Києва встановлено, що колишній народний депутат України IV, V, VI, VII, VIII скликань Дмитро Святаш в 2008-2018 рр., діючи як організатор злочину, за попередньою змовою з посадовими особами групи компаній "АІС" шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами, отриманими від АТ "УкрСиббанк" на підставі кредитних договорів, чим завдав збитків цій банківській установі на суму понад 1,1 млрд грн.