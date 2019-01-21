Екс-тренер "Арсеналу" Арсен Венгер знявся в кліпі французького співака: відео

Француз Арсен Венгер 22 роки пропрацював головним тренером лондонського "Арсеналу". Після звільнення влітку 2018 року, він більше не тренує. Натомість вільний час Венгер проводить з користю.

Під час Чемпіонату світу 2018 року він виступив у ролі експерта. У наприкінці 2018 року – знявся у кліпі французького виконавця Патріка Фьорі. Останній відомий своєю участю у постановці "Notre-Dame de Paris", де він зіграв роль капітана стрільців Феба де Шатопера та виконав пісню "Belle" з Даніелем Лавуа і Гару. Також Патрік Фьорі представляв Францію на Євробаченні у 1993 році з піснею "Mama Corsica". Там він зайняв четверте місце.

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У новому кліпі виконавця на пісню "Les gens qu’on aime" (Люди, яких ми любимо) Арсен Венгер зіграв роль одного з його друзів, з яким вони зустрічаються у місті та тепло вітаються.

Відеокліп Patrick Fiori - Les gens qu'on aime (момент з Венгером – з 2:06 хвилини)