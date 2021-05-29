Ексбранці Кремля хочуть зустрітись з президентом Зеленським

Колишні політичні в'язні просять про зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. З главою держави хочуть обговорити звільнення незаконно утримуваних Росією українців.

Про таку ініціативу розповів колишній в'язень Кремля, а сьогодні перший заступник Черкаської ОДА Роман Сущенко. Заяву підписали багато ексбранців.

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Перед Росією потрібно поставити чітку вимогу – звільнення українців

У зверненні мовиться, що вони надіслали відкриті листи до держсекретаря США Ентоні Блінкена та трьох глав МЗС країн Бенілюксу – під час їхніх візитів до Києва. Експолітв'язні наголошують, що перед Росією потрібно поставити чітку вимогу – безумовне звільнення українців. Саме це має бути першочерговою умовою для переговорів на будь-яку тему.

Звертаємось до вас (президента – 24 канал) із вимогою консолідувати зусилля з нашими стратегічними партнерами задля звільнення кількасот громадян України. І не шляхом закулісних торгів та загляданням в очі російсько-імперському загарбникові, а відвертою і чесною позицією,

– мовиться у спільній заяві.

Раніше ексбранці створили Платформу "Звільнення в'язнів"

Зазначимо, що колишні ув'язнені створили Платформу "Звільнення в'язнів". Це позапартійне об'єднання, мета якого – звільнити українців, яких незаконно утримує Кремль.

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Станіслав Асєєв, Володимир Балух, Едем Бекіров, Павло Гриб, Володимир Жемчугов, Микола Карпюк, Олександр Кольченко, Ігор Козловський, Ігор Мовенко, Євген Панов, Ісмаїл Рамазанов, Микола Семена, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Ахтем Чийгоз, Олександр Шумков.