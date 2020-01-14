Ексглаві одеської ДСНС Федорчаку оголосили про підозру через масштабні пожежі за останні роки
Державне бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому начальнику Головного управління ДСНС в Одеській області Віктору Федорчаку. Він очолював управління чотири роки.
Ексчиновнику закидають недбале виконання службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст.367 Кримінального кодексу). Про це мовиться на сайті ДБР.
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Федорчука підозрюють у неналежній організації нагляду за пожежною безпекою, що призвело до масштабних пожеж на території міста:
- у таборі "Вікторія" (16 вересня 2017 року),
- у психіатричній лікарні (10 червня 2019 року),
- у готелі "Токіо Стар" (17 серпня 2019 роки),
- в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (4 грудня 2019 року).
У цих пожежах загинули 32 людини, а загальний збиток оцінюється у понад 5 мільйонів гривень.
Федорчак очолював одеське управління ДСНС з 28 липня 2015 року по 21 грудня 2019 року.
Що відомо про пожежу в економічному коледжі на Троїцькій в Одесі: коротко
- Пожежа в коледжі в Одесі спалахнула 4 грудня близько 10 години ранку.
- Вогонь охопив майже 4 тисячі квадратних метрів, людей евакуювали, проте не всіх.
- Загинули 16 людей, постраждали понад 30, серед них – 15 неповнолітніх студентів.
- Поліція розглядає 3 версії причини пожежі: підпал, необережне поводження з вогнем та аварійна робота електрообладнання (пожежу могли спричинити електрообігрівачі, які ввімкнули через відсутність опалення).
- Згідно з висновками урядової комісії, трагедія сталася через займання побутового електричного обладнання на третьому поверсі. А вже звідти вогонь поширився будівлею. У той момент люди не змогли евакуюватися, бо один із входів було зачинено.
- Основними причинами комісія Кабміну називає недбале ставлення керівництва та персоналу коледжу до протипожежної безпеки.
- 10 грудня поліція повідомила про підозру директорці коледжу Любові Кочерзі (справа стосується службової недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки).
- 20 грудня звільнили керівника Головного управління ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака та його заступника Михайла Вовка.