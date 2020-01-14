Ексглаві одеської ДСНС Федорчаку оголосили про підозру через масштабні пожежі за останні роки

Державне бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому начальнику Головного управління ДСНС в Одеській області Віктору Федорчаку. Він очолював управління чотири роки.

Ексчиновнику закидають недбале виконання службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст.367 Кримінального кодексу). Про це мовиться на сайті ДБР.

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Федорчука підозрюють у неналежній організації нагляду за пожежною безпекою, що призвело до масштабних пожеж на території міста:

у таборі "Вікторія" (16 вересня 2017 року),

у психіатричній лікарні (10 червня 2019 року),

у готелі "Токіо Стар" (17 серпня 2019 роки),

в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (4 грудня 2019 року).

У цих пожежах загинули 32 людини, а загальний збиток оцінюється у понад 5 мільйонів гривень.

Федорчак очолював одеське управління ДСНС з 28 липня 2015 року по 21 грудня 2019 року.

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