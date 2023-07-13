Ексначальника СБУ Харківської області судитимуть за держзраду: йому загрожує довічне
Джерело:СБУ
Колишнього очільника Служби безпеки України в Харківській області судитимуть. Підозрюють, що він напередодні повномасштабного вторгнення займався саботажем.
Зокрема, за даними слідства, підозрюваний організував спробу усунути голову Харківської ОДА (зараз – ОВА) від виконання своїх обов'язків та займався іншою підривною діяльністю проти України. Якщо провину доведуть – йому загрожує довічне.
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Державне бюро розслідувань не називає імені експосадовця, проте саме Роман Дудін з 2020 року до 2022 року очолював СБУ в Харківській області. 29 травня Володимир Зеленський звільнив його з посади.
Що відомо про діяльність ексочільника СБУ на Харківщині
Державне бюро розслідувань повідомило, що скерувало до суду обвинувальний акт щодо колишнього керівника Управління Служби безпеки України в Харківській області.
ДБР розслідування завершило ще у березні 2023 року, проте сторона захисту ознайомлювалась з матеріалами справи та затягувала процес, щоб порушились процесуальні строки й, щоб підозрюваний уникнув відповідальності. Проте Офіс генпрокурора не допустив порушення розумних строків досудового розслідування.
У ДБР пояснюють, що колишній очільник СБУ в Харківській області напередодні 24 лютого 2022 року знав про високу ймовірність почату повномасштабної війни, проте він зайнявся саботажем.
Вважаючи, що наступ буде успішним й сподіваючись, що це буде враховано окупаційною владою Росії, керівник спецслужби прикордонного регіону зайнявся підривною діяльністю проти України, що заподіяла шкоду обороноздатності та державній безпеці,
– встановили слідчі.
Зокрема, за даними слідства, напередодні повномасштабної війни експосадовець:
- організував спробу усунення глави Харківської ОДА (зараз – ОВА) від виконання покладених на нього обов'язків, щоб перешкодити йому здійснювати заходи правового режиму воєнного стану;
- намагався захопити державну владу в регіоні;
- через пресу дискредитував чинну владу Харкова та області, надаючи неправдиву інформацію;
- намагався паралізувати й органи безпеки регіону. Зокрема, перешкоджав функціонуванню єдиної системи управління Сил безпеки та Сил оборони регіону;
- умисно не забезпечив виконання покладених на СБУ в Харківській області завдань;
- без законних підстав наказав особовому складу СБУ в Харківській області покинути їхнє адміністративне приміщення та територію Харкова.
Умисно створив умови для здачі ворогу наявних на зберіганні в адміністративній будівлі УСБУ в Харківській області зброї, бойових припасів, засобів забезпечення бойових дій, засобів індивідуального захисту військовослужбовців,
– встановило слідство.
Ба більше, він вже під час воєнного стану самовільно залишив місце служби без поважних причин. Колишнього керівника СБУ Харківської області звинувачують в:
- державній зраді;
- самовільному залишенні військової частини або місця служби;
- непокорі.
Якщо провину доведуть, то йому загрожує довічне ув'язнення.
Що відомо про скерування обвинувального акту: дивіться відео
Що відомо про справу Дудіна
- У вересні 2022 року ексначальника СБУ Харківщини Романа Дудіна затримали в одній з областей на Заході України за підозрою в державній зраді та залишенні місця служби.
- Перед цим, звільняючи Дудіна, Володимир Зеленський заявив, що він приїхав, розібрався та звільнив очільника СБУ на Харківщині: "За те, що не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто".
- Вже у березні 2023 року Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування справи Дудіна. В ДБР розповідали, у чому звинувачують експосадовця та пояснили, що його дії завдали шкоди обороноздатності та державній безпеці України.