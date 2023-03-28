Новий список бажань: ексочільниця ДПС Києва Датій вимагає скасувати її звільнення

Виконувачку обов'язків голови податкової Києва Оксану Датій звільнили після публічних звинувачень у корупції від ДБР. Однак тепер вона оскаржує звільнення в суді.

У податковій ще 6 лютого видали наказ про звільнення Датій, а 9 лютого – оголосили.

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Датій вимагає поновити її на посаді

Вже 9 березня Датій подала до суду. Вона вимагає скасувати звільнення та поновити її на держслужбі. Ба більше, чиновниця хоче, аби їй виплатили компенсацію заробітку за "вимушений прогул".

13 березня суд залишив позов податківиці, адже вона неправильно його оформила. Їй дали 10 днів для усунення помилок.

Наразі невідомо, чи Датій виправила помилки. У реєстрі це не зазначають. Крім того, у наявному рішенні суду не вказано, чому звільнили посадовицю.

Що відомо про Датій та її список бажань