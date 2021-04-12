"Розіп'ятих хлопчиків" буде багато, – експерт розповів, чого чекати від російської пропаганди

Російська агресія останнім часом активізувалася не лише у військовій сфері, але й інформаційному просторі. І, як сказав російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський, розслаблятися не варто.
Джерело:"Українська правда"
Піонтковський наголосив, що Україна має пам'ятати, з якою країною вона воює.
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Він нагадав, що саме російська влада підірвала сотні людей в будинках у 1999 році. Мовиться про теракти, які стали приводом для початку Другої чеченської війни.
Тож, Піонтковський припустив, що історій з "розп'ятими хлопчиками" буде ще багато. За словами публіциста, Путін розуміє, що ні Україна, ні США не відступлять, значить потрібно йти на загострення.
Думаю, план Путіна полягає в наступному: починається великий наступ російських військ, в перші кілька днів досягається якийсь успіх, захоплюють, наприклад, Маріуполь. І в цей час на сцену виходить основний союзник Путіна – президент Франції Макрон. Його навіть не треба вирубувати,
– заявив Піонтковський.
Він додав, що стандартна роль французьких президентів – легітимізувати всі російські агресії.
Останні гучні фейки пропагандистів:
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