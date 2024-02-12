Показав карту, кому належала більша частина Росії: експрезидент Монголії дав Путіну урок історії
Цахіагійн Елбегдорж дав кремлівському диктатору урок історії. Колишній президент Монголії показав карту й натякнув, кому, за логікою Путіна, належить більша частина Росії.
Таким чином експрезидент Монголії відреагував на псевдоісторичні заяви Путіна в інтерв'ю Такеру Карлсону. Відповідний допис Цахіагійн Елбегдорж опублікував у мережі X, раніше відомій як твітер, передає 24 Канал.
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Росія на історичній карті Монголії
Після виступу Путіна. Я знайшов історичну карту Монголії. Не хвилюйтеся. Ми мирна і вільна нація,
– підкреслив експрезидент Монголії.
Цахіагійн Елбегдорж показав карту, де видно, що більша частина теперішньої Росії раніше належала Монгольській імперії.
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Кому належала більша частина Росії / Фото з соцмережі X експрезидента Монголії
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У Варшаві відповіли на абсурдні заяви Путіна
Зауважимо, що на пропагандистську маячню в інтерв'ю Карлсону відреагувала Варшава. Зокрема, там навели 10 історичних фактів. До речі, половина з них саме про Україну.
Так, у польському МЗС наголосили:
- теперішня Україна постала як держава завдяки українському національному руху. Більшовики її не заснували, а лише завоювали її частину, щоб створити одну з радянських республік. Україна постала завдяки волі самих українців;
- Київ був історичною столицею Русі, а Москви на той час не існувало. У 1991 році Україна стала незалежною державою з міжнародно визнаними кордонами;
- у 2014 році Криму не було загрози. Революція Гідності призвела до мирної зміни влади шляхом демократичних виборів. Російські "зелені чоловічки" з'явилися на півострові, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні;
- баз НАТО в Україні немає.