Скандальна речниця ДПСУ Плантовська, яка попрощалась з Україною, опублікувала фото "з раю"
19 квітня 2023, 16:39Читать новость на русском
Джерело:Іванна Плантовська
Колишня речниця Держприкордонслужби південного регіону Іванна Плантовська поділилась новою партією відвертих фото. Раніше через схожі світлини в мережі виник скандал.
Плантовська приїхала на Мальдіви. Вона оприлюднила фото звідти та підписала "я в раю".
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Ексречниця обмежила функцію коментування своїх нових постів. Тому складно сказати, як відреагували користувачі.
Плантовська на Мальдівах / Фото зі сторінки Іванни:
Наприкінці березня, Плантовська натякнула, що залишає Одесу, тому що "час рухатись далі". Вона зазначила, що змінює автономери на автомобільні знаки іншої країни.
Проте вона резюмувала, що "ненька Україна в серці назавжди".
Що відомо про скандал з Плантовською
- Іванна Плантовська працювала пресофіцеркою Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.
- Згодом вона похизувалася розкішним відпочинком за кордоном під час війни. Зокрема, Іванна показувала гарні фото з Парижа на тлі Ейфелевої вежі, а також кадри з курортів.
- Українці в мережі обурились, тому після цих подій у ДПСУ заявили, що їм прикро, що в їхніх лавах під час війни "є ті хто, більше приділяє увагу виключно своєму особистому життю, хизуючись ним".
- Згодом Плантовську перевели з посади речниці прикордонників на іншу, а потім взагалі звільнили.