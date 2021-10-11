Екссуддю Чауса залишили під домашнім арештом: назвали термін
11 жовтня 2021 , 13:52Читать новость на русском
Джерело:"Слово і діло"
Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід екссудді Миколі Чаусу. Його залишили під цілодобовим домашнім арештом.
Відповідне рішення суд ухвалив 6 жовтня. Його ухвалив слідчий суддя ВАКС Тимур Хамзін.
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Суд обрав запобіжний захід екссудді Чаусу
Вищий антикорупційний суд продовжив до 14 грудня строк цілодобового домашнього арешту колишньому судді Дніпровського районного суду міста Києва Миколі Чаусу,
– мовиться у повідомленні.
Попередньо відомо, що Микола Чаус буде без закордонних паспортів та з електронним браслетом на нозі (останній на нього вдягли 6 серпня 2021 року).
До речі, перед тим, 4 серпня 2021 року суд продовжив домашній арешт Чаусу до 15 жовтня 2021 року.
Справа екссудді Миколи Чауса: коротко
- У 2016 році тоді ще суддю Миколу Чауса затримали на хабарі у розмірі 150 тисяч доларів.
- Після цього він втік у Молдову. У 2021 році країна відмовила йому в наданні політичного притулку. Згодом з'явилася інформація, що його викрали. Проте згодом суддя цю інформацію спростував.
- 30 липня 2021 року він з'явився в селі на Вінниччині. Тоді Чаус розповів, що його викрали невідомі. На місце виїхали правоохоронці – Чаус сидів напівоголений. Його затримали.
- Детективи НАБУ влаштували перегони за авто СБУ, в якому нібито везли Чауса. Місце перебування колишнього судді було невідоме кілька днів, поки його не знайшли у "Феофанії"
- .4 серпня 2021 року ВАКС обрав Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. У відповідь САП подала апеляційну скаргу з вимогою взяти екссуддю під арешт.