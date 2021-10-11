Екссуддю Чауса залишили під домашнім арештом: назвали термін

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід екссудді Миколі Чаусу. Його залишили під цілодобовим домашнім арештом.

Відповідне рішення суд ухвалив 6 жовтня. Його ухвалив слідчий суддя ВАКС Тимур Хамзін.

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Суд обрав запобіжний захід екссудді Чаусу

Вищий антикорупційний суд продовжив до 14 грудня строк цілодобового домашнього арешту колишньому судді Дніпровського районного суду міста Києва Миколі Чаусу,

– мовиться у повідомленні.

Попередньо відомо, що Микола Чаус буде без закордонних паспортів та з електронним браслетом на нозі (останній на нього вдягли 6 серпня 2021 року).

До речі, перед тим, 4 серпня 2021 року суд продовжив домашній арешт Чаусу до 15 жовтня 2021 року.

Справа екссудді Миколи Чауса: коротко