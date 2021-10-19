В Еквадорі пасажирський автобус полетів у прірву: багато жертв
19 жовтня 2021 , 14:59Читать новость на русском
Джерело:El Comercio
В Еквадорі 18 жовтня автобус із пасажирами впав у прірву. Багато людей загинули та постраждали.
Аварія сталась в еквадорській провінції Чимборасо. Автобус в'їхав в яр в районі Хуан-де-Веласко Пангор.
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На жаль, 11 людей загинули, ще 12 – травмувались. Рятувальники так медики розгорнули спільну операцію з надання допомоги постраждалим на місці.
Як вийшло, що автобус полетів у прірву
За попередньою інформацією рятувальників, автобус вилетів зі смуги руху і перекинувся в яр приблизно на глибину 100 метрів. Транспорт їхав між містами на південному заході Гуаякіля і центральною частиною міста.
Причини аварії ще встановлюють.
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