Міноборони запустило електронні черги до ТЦК у деяких областях

18 травня 2024, 19:12
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Джерело:

Міноборони

Міноборони розпочало тестування електронної черги до територіальних центрів комплектування. Проте ця функція наразі доступна не у всіх регіонах України.

Зазначимо, що з 18 травня набуває чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з його текстом військовозобов'язані мусять оновити свої дані протягом 60 днів. 

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Е-черга до військкоматів

У Міноборони розповіли, що наразі електронні черги працюють в 19 ТЦК. Тестування попереднього запису відбувається в окремих центрах Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Сум, Вінниці, Кропивницького.

Встати в онлайн-чергу вже можливо на сайті Міноборони за посиланням. У структурі обіцяють, що невдовзі до системи доєднають більше військкоматів.

Також пресслужба пояснила, як відбувається запис у е-чергу:

  1. Виберіть ТЦК та СП, в якому ви перебуваєте на обліку або за місцем вашої актуальної реєстрації.
  2. Введіть ваші персональні дані для запису.
  3. Підтвердіть номер телефону.
  4. Отримайте повідомлення з датою та часом вашого візиту.

Застосунок Резерв+ вже працює

  • Цього таки дня Міністерство оборони запустило мобільний застосунок Резерв+, який дозволяє військовозобов'язаним, призовникам та резервістам оновити свої облікові дані ТЦК не виходячи з дому. Окрім цього, з 18 червня у застосунку також з’явиться QR-код, відсканувавши який представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про статус військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.
  • Наразі Резерв+ доступний для завантаження для IOS з App Store, а також для Android з Google Play Market.
  • Лише станом на ранок у застосунку авторизувалося 150 тисяч громадян. Водночас технічна команда Міноборони працює 24/7, виправляє всі помилки та реагує на зауваження. 
Автор: Дмитро Усик