Мобілізація в Україні у квітні: у ТЦК пояснили ситуацію з е-кабінетом призовника

У вівторок, 2 квітня, Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає створення електронного кабінету військовозобов'язаного. Втім, у ТЦК заявляють, що президент не підписав "Закон про кабінет призовника".

Однак він підписав законопроєкт №10062, який вводить поняття "Електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного, резервіста". Про це повідомив Речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

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Що потрібно знати про е-кабінет призовника

Істомін зауважив, що президент не підписав закон про кабінет призовника. Замість цього, 2 квітня Володимир Зеленський підписав законопроєкт №10062, який вносить зміни до деяких законів України щодо покращення обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану.

Він зауважив, що відповідно до цього документу, вносяться зміни до Законів України "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів", "Про публічні електронні реєстри" і "Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту".

Згідно з цим законом впроваджується нове поняття – "Електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного, резервіста". За словами речника ТЦК, умови доступу до цього електронного кабінету, його використання, перелік інформації, що відображається, а також послуг, які надаються через цей кабінет, визначаються в Порядку ведення Реєстру, затвердженого Держателем Реєстру, яким є Міністерство оборони України.

"Не можна точно сказати, яка інформація буде доступна у цьому кабінеті"

Також Істомін зазначив, що уряду України в травні потрібно буде прийняти нормативно-правові акти, необхідні для впровадження всіх цих змін. Один з ключових аспектів цього процесу – визначення структури та функцій нового електронного кабінету.

Наразі не можна точно сказати, яка інформація буде доступна у цьому кабінеті. Однак я, як військовослужбовець територіального центру комплектування, хочу наголосити, що призовники – це громадяни, які можуть бути призвані на строкову військову службу, у той час, як військовозобов'язані – це громадяни, які підлягають мобілізації. У випадку введення воєнного стану призови на строкову службу не проводяться, а призовники не мобілізуються,

– зауважив речник.

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