В Україні з'явиться е-кабінет для військовозобов'язаних: що він передбачає

Володимир Зеленський 2 квітня підписав закон, який передбачає запуск електронного кабінету для військовозобов'язаних. Ця ініціатива дозволить полегшити ряд процесів для українців.

Зокрема, за цим документом буде створено реєстр військовослужбовців ЗСУ. Крім того, наші захисники зможуть отримати статус учасника бойових дій в е-кабінеті.

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Що передбачає електронний кабінет військовослужбовця

Цей законопроєкт надав Міністерству оборони повноваження посилити спроможності кіберзахисту та зберігати свої ІТ-системи у військовому хмарному сховищі НАТО.

У Міноборони наголосили, що завдяки цій ініціативі відбудеться низка змін:

буде вивільнено засоби ППО, які наразі захищають національні дата-центри від постійних ракетних обстрілів (натомість цей ресурс буде використовуватись для прикриття інших об’єктів військової та цивільної інфраструктури);

прискориться та розшириться доступ Сил оборони України до розвідданих союзників;

прискориться розробка та розгортання нових бойових систем та електронних сервісів для війська;

посилиться захист даних від кібератак Росії.

Крім того, цей законопроєкт спрямований на вдосконалення реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Це передбачає налагодження кращої комунікації між реєстрами та більш ефективне використання військово-облікової інформації.

Також законопроєкт містить положення про запровадження цифрового військового квитка (сертифікату).

У Міноборони також зазначили, що завдяки законопроєкту буде створено реєстр військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту, який дозволить забезпечити надання онлайн-послуг військовослужбовцям.

Новий законопроєкт також передбачає створення єдиного реєстру мобілізованих осіб. Цей реєстр буде пов'язаний з єдиним реєстром виборців, який наразі фактично не існує.

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