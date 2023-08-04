Росія готується до масової мобілізації: у ворога велика проблема з резервами

Росія має величезні проблеми – відсутність резервів. Окупанти не можуть протидіяти українському наступу на жодному з напрямків. Тому протягом останніх двох місяців росіяни почали формувати нові армії.

Таку думку 24 Каналу висловив заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь. Без нової хвилі мобілізації Кремль навряд чи знайде достатньо сил для цих формувань.

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Мобілізаційне рабство

Кремлівського диктатора Владіміра Путіна мало хвилюють причини загальної мобілізації, адже він може наказати вигадати щось своїм пропагандистам.

Насправді те, що ми бачимо в реальності – Росія готується до масової мобілізації, яка може включати понад 500 тисяч військовослужбовців,

– сказав Самусь.

За останній місяць уряд й законодавчі органи країни-терористки ухвалили низку законів та правових актів, які формують жорстку систему електронного мобілізування.

З 1 січня 2024 року призовний вік у Росії становитиме від 18 до 30 років. Путін заборонив військовозобов'язаним громадянам виїзд за кордон після отримання повісток. Також у Росії передбачена низка штрафів для людей, які ухиляються від мобілізації.

"Наприклад, якщо людина отримала електронну повістку й не з'явилася у вказаний термін, то відразу припиняють діяти банківські рахунки, обмежується діяльність закордонного паспорта й взагалі порушуються права громадянина, поки людина не прийде на пункт збору", – розповів заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння.

Фактично вже зараз всі росіяни перебувають в електронному мобілізаційному рабстві й залишається лише дати команду, коли конкретним росіянам прийде повістка. У такому разі вони будуть змушені йди до пунктів збору, не маючи жодної можливості втекти.

"У них залишається декілька тижнів, тож росіянам пора тікати. Адже з вересня цієї можливості, ймовірно, не буде, бо буде припинена дія закордонних паспортів", – додав Самусь.

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Навіщо росіянам мобілізація

Ворог намагався переламати ситуацію на полі бою, створюючи умови для наступу у Луганській області. Проте Збройні Сили витримали тиск й зруйнували плани противника.

Зараз українська армія змушує росіян вкидати останні резерви на Бахмутському напрямку й на Півдні. Це означає, що окупантам вкрай потрібна мобілізація.

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