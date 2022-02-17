Елемент шантажу, – Казанський про реакцію Путіна на звернення щодо бойовиків
Володимир Путін дав зрозуміти свою позицію щодо визнання бойовиків. Глава Кремля наразі вичікуватиме зручний для себе момент.
Депутати Путіна майже одноголосно проголосували за те, щоб звернутися до глави Кремля з проханням визнати бойовиків. Про це в ефірі 24 каналу розповів член української делегації у Тристоронній контактній групі Денис Казанський.
Зверніть увагу Путін ще не сказав "ні", – у ТКГ вважають, що Росія торгуватиме визнанням бойовиків
Він пояснив, що це фактично означає лише те, що був піарпривід, який широко розійшовся ЗМІ, але де-юре жодних юридичних наслідків немає.
"Я поки тримаюсь, але не доведіть"
Адже, за словами журналіста, визнати чи не визнати бойовиків може лише Путін – без жодних звернень. Відповідно подібних звернень можна наробити скільки завгодно.
Думаю, це був такий елемент шантажу. Путін просто показав, мовляв, дивіться, вимагають мої люди визнавати (бойовиків – 24 канал), я поки тримаюсь, не визнаю, але ви мене не доведіть, бо можу фактично їх визнати,
– сказав Казанський.
Член у ТКГ зауважив, якщо таке визнання станеться, це означатиме вихід Росії із мінських угод і руйнування цих домовленостей саме російською стороною.
Безумовно це, по-перше, зробить Росію для всього світу ініціаторкою загострення. Продемонструє, що Росія – агресор і учасниця війни. Крім того, за собою потягне нові санкції. Це руйнація мирного процесу, який триває.
Казанський зауважив, що Путін дав зрозуміти, що продовжує очікувати виконання мінських угод за своїми правилами, а переговори щодо їхнього виконання надалі триватимуть.
Повна трансляція Дениса Казанського: дивіться відео
Крок Росії до визнання бойовиків: що відомо
- Стало відомо, що 15 лютого Держдума ухвалила звернення про легітимізацію бойовиків на Донбасі.
- Депутати цинічно заявили, що таке рішення нібито допоможе "братньому народу".
- За інформацією ЗМІ, голосування відбулося із порушеннями. Адже в ньому взяли участь депутати, які не були присутніми на засіданні.
- У Кремлі повідомили, що Володимир Путін взяв до відома відповідне звернення.
- Через можливість визнання бойовиків на Донбасі у Тристоронній контактній групі повідомили, що скликають позачергові консультації.