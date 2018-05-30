Ellinair відновила міжнародний рейс Львів – Салоніки

Грецька авіакомпанія Ellinair з 30 травня відновила сезонний рейс зі Львова до Салонік.

Про це повідомив Центр Транспортних Стратегій.

Читайте також: Високоякісне авіапальне можуть виготовляти в Україні, – Порошенко

Рейс здійснюватиметься кожні 10 днів. В планах компанії з 8 червня запустити рейс Львів – Іракліон. Він курсуватиме з такою ж частотою, як і рейс Львів – Салоніки. Авіарейси обслуговують літаки Airbus A319 та Вoeing 737-400.

Вартість квитків у два напрямки від 6 450 гривень (200 євро). Авіакомпанія надає можливість безкоштовно транспортувати до 20 кілограмів вантажу та до 8 кілограмів ручної поклажі.

Ellinair відкрила авіарейс Салоніки – Львів з 1 червня 2015 року, але пізніше закрила його. З 27 травня авіакомпанія також відновила рейс Салоніки – Одеса.

Нагадаємо, 21 травня 2018 року, здійснив перший рейс новостворений український авіаперевізник компанія SkyUp. У планах авіакомпанії на перший рік роботи – не тільки виконання міжнародних чартерних перевезень, а також відкриття регулярних українських та міжнародних напрямків.

Що відомо про Ellinair?Це грецький авіаперевізник, заснований в 2013 році. Він базується в міжнародному аеропорту Македонія міста Салоніки (Греція). Ellinair виконує регулярні рейси з Греції в Україну, міста Європи, здійснює внутрішні авіа перельоти між містами та островами Греції. Ellinair входить до складу холдингу Mouzenidis Group.