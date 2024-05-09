Зараз ситуація в енергетиці важка, але наступна атака зможе зробити її критичною, – Центренерго
Під час чи не кожної масованої атаки росіяни цілять по енергетиці. В Центренерго вважають, що через обстріли ситуація може стати критичною.
Євген Гаркавий, технічний директор ПАТ "Центренерго", в ефірі телемарафону розповів про поточну ситуацію. Також фахівець спрогнозував, що може статися після нових масованих атак з боку росіян. До речі, є думка, що окупанти б'ють по енергетиці, доки не приїхала американська допомога.
До теми Може не вистачити: які загрози після обстрілів постали перед українською енергетикою
Що з енергетикою
Починаючи з 22 березня, ворог здійснив масовані атаки на енергосистему. Вони тривають. Основною ціллю ворога є маневрена генерація – теплова та гідрогенерація. Сьогодні в енергосистемі склалася досить важка ситуація. На сьогодні вона контрольована, але подальші атаки можуть призвести до критичної ситуації,
– наголосив Гаркавий.
Коли погода зміниться, стане спекотніше й українці почнуть вмикати кондиціонери, в енергосистемі почнуться проблеми. Доведеться вдатися до віялових відключень.
Чи є відключення світла
Наразі в Україні у вечірні години відключають тільки бізнес і підприємців. Про побутових споживачів поки не йдеться. Але їх також відключатимуть, якщо енергосистема не буде справлятися.
Поради традиційні – економити світло, не вмикати всі потужні прилади, які є в домі. І ще: якщо увечері бачите яскраві вивіски бізнесу – зверніться до компанії, можливо, вони підуть назустріч і зменшать яскравість. Будьмо свідомі!
Як захистити енергетику
Очевидно, що навіть якщо відновити станції, росіяни знову атакують їх. Повністю закрити об'єкти може лише парасолька ППО, якої, звісно, не вистачить на все. Та й із засоби протиповітряної оборони наразі є проблеми.
Зарадити можуть малі когенераційні електростанції. Вони працюватимуть на місцевому паливі та вироблятимуть як теплову, так й електричну енергію. Таких станцій до початку опалювального сезону в Україні потрібно встановити щонайменше 200 – 300.
Як дізнатися про відключення електроенергії у регіонах та де знайти графіки – читайте тут.