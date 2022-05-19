В Енергодарі росіяни викрали начальника пожежно-рятувального загону Віталія Трояна

Російські військові продовжують викрадати людей на тимчасово окупованих територіях України. В Енергодарі війська агресора викрали начальника пожежно-рятувального загону Віталія Трояна.

У кабінеті Трояна провели обшуки

Про викрадення Віталія Трояна 19 травня повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов. За його інформацією, росіяни викрали чоловіка 18 травня близько 12 години.

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Повідомляється, що окупанти приїхали до пожежної частини ДПРЧ-13 та провели обшук в кабінеті Віталія Трояна. Після цього вони силоміць відвезли начальника 1 державного пожежно-рятувального загону в невідомому напрямку.



Віталій Троян / Фото із соціальних мереж Дмитра Орлова

Як написав Дмитро Орлов, окупаційна влада, ймовірно, пропонувала Трояну співпрацювати під прапором Росії.

18 травня, приблизно о 12:00 окупанти приїхали до пожежної частини ДПРЧ-13 та провели обшук в кабінеті начальника 1 держаного пожежно-рятувального загону Віталія Трояна. Після чого опечатали кабінет і вивезли його у невідомому напрямку. Як припускають працівники, окупанти пропонували керівнику загону розпочати роботу під прапорами Росії,

– йдеться у повідомленні Орлова у соціальних мережах.

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