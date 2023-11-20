США та Британія працюють над захистом енергосистеми України від російських ударів, – пані посол

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що США та Велика Британія разом з Україною працюють над посиленням захисту української енергосистеми від російських обстрілів. Вона підкреслила, що робота триває цілодобово та без вихідних.

Бріджит Брінк повідомила, що відбулася важлива та продуктивна зустріч для обговорення спільних зусиль із захисту енергосистеми України цієї зими.

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Пані посол опублікувала фото з віцепрем’єр-міністром з відновлення України Олександром Кубраковим, главою правління "Укренерго" Володимиром Кудрицьким, керівником Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафою Найємом, представниками Міноборони України та представниками Великої Британії.

Ми працюємо цілодобово та без вихідних, щоб допомогти зберегти світло, опалення та електроенергію на тлі варварських нападів Росії,

– написала вона.

США та Велика Британія разом з Україною працюють над захистом української енергосистеми / фото: Бріджит Брінк

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