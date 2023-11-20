США та Британія працюють над захистом енергосистеми України від російських ударів, – пані посол
Джерело:Бріджит Брінк
Пані посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що США та Велика Британія разом з Україною працюють над посиленням захисту української енергосистеми від російських обстрілів. Вона підкреслила, що робота триває цілодобово та без вихідних.
Бріджит Брінк повідомила, що відбулася важлива та продуктивна зустріч для обговорення спільних зусиль із захисту енергосистеми України цієї зими.
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Пані посол опублікувала фото з віцепрем’єр-міністром з відновлення України Олександром Кубраковим, главою правління "Укренерго" Володимиром Кудрицьким, керівником Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафою Найємом, представниками Міноборони України та представниками Великої Британії.
Ми працюємо цілодобово та без вихідних, щоб допомогти зберегти світло, опалення та електроенергію на тлі варварських нападів Росії,
– написала вона.
США та Велика Британія разом з Україною працюють над захистом української енергосистеми / фото: Бріджит Брінк
Українська енергетика: останні новини
- Президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія може вдатися до ракетних обстрілів енергосистеми України, як минулого року. Він зазначив, що зараз Україна краще готова до ударів, аніж торік. Зокрема, Україна в кращому становищі з точки зору ППО. Однак глава держави висловив сумнів, що Росія використовуватиме менше зброї дня нових атак на енергомережі України.
- Заступник міністра енергетики Ярослав Демченков повідомив, що хоч Росія суттєво пошкодила енергетичну систему України обстрілами у 2022 році, наша держава провела ремонтні роботи. Ремонтну кампанію провели, щоб цієї зими енергосектор був підготовлений та кожен українець мав електроенергію і тепло. За його словами, наша енергосистема готова до зими.
- Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що росіяни могли накопичити приблизно 800 ракет, якими взимку та весною можуть атакувати енергетичну інфраструктуру України. Він пояснив, що українцям варто готуватись до будь-яких труднощів, але енергосистема України витримає будь-які атаки з боку ворога.