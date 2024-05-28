У Харкові знайшли загиблого батька 8-річного Михайлика, якому довелося проходити тест ДНК

У Харкові знайшли вбитого росіянами батька восьмирічного Михайлика, якому довелося проходити процедуру відбору ДНК після російського удару по гіпермаркету "Епіцентр".

Тіло чоловіка ідентифікували сьогодні вночі 28 травня по аналізу ДНК, який відібрали у його сина. В поліції Харківської області розповіли деталі.

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Поліція знайшла батька 8-річного Михайлика

Вночі 28 травня криміналісти вже можуть підтвердити, що знайдене вчора тіло належить батькові Михайлика. Загиблий 38-річний Олександр працював у супермаркеті. Однак, 25 травня окупанти цинічно вбили його, випустивши на супермаркет у розпал робочого дня 2 авіабомби.

Нагадаємо, що декілька днів тому дитина разом із мамою прийшли до штабу слідчого управління, який розгорнутий біля знищеного супермаркету, 26 травня. Хлопчик не дочекався, коли його тато повернеться з роботи, а почувши про трагедію наступного дня з мамою прийшли до поліції. Тоді він пройшов процедуру відбору ДНК, адже він прямий родич загиблого чоловіка.



Михайлик проходить аналіз ДНК / Фото поліції Харківської області

Кулеба показав партнерам з ЄС фото Михайлика, чий батько загинув від обстрілу "Епіцентру": коротко

На початку онлайн-виступу у Раді глава українського МЗС показав своїм європейським колегам фото 8-річного хлопчика Михайла з Харкова.

"На фото ви бачите, як поліцейський бере в хлопця мазок ДНК, який потрібен для пошуку його батька серед можливих жертв цього удару, зазначав тоді міністр.

Головний український дипломат наголосив, що цей черговий воєнний злочин є частиною систематичної стратегії Росії, яка намагається знищити життя Харкова та інших українських міст і громад. За словами міністра, "часу на рефлексії немає, потрібні дії".

Станом на 06:00 ранку 28 травня з 17 загиблих поліція ідентифікувала 16 тіл. Наразі пошукові роботи ще тривають.