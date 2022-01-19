Ердоган невдовзі відвідає Україну: зустрінеться із Зеленським

Візит для проведення стратегічних переговорів має відбутись в найближчі тижні. Про це повідомив прессекретар президента Ібрагім Калін.

Важливо Ердоган запросив Путіна і Зеленського на переговори у Туреччину

За словами Каліна, Туреччина готова зіграти будь-яку роль для зниження напруженості у стосунках між Росією і Україною.

Речник підкреслив, що тісний контакт з росіянами залишатиметься. За його словами, Туреччина хоче уникнути будь-яких "військових дій з серйозними і незворотними наслідками".

Ердоган запросив Путіна та Зеленського на переговори

Туреччина вже не вперше заявляє про готовність "стати посередником" між Україною та Росією. Така заява від Ердогана прозвучала ще у листопаді 2021 року. Він зазначив, що обговорював це питання з президентом Росії Володимиром Путіним.

До слова, в Офісі Президента відреагували на таку пропозицію, зазначивши, що вона має важливий контекст. Ердогана ж назвали "ефективним арбітром".

19 січня Ердоган запросив Путіна та українського президента Володимира Зеленського провести зустріч у Туреччині.

Ердоган не вірить у повномасштабний наступ Росії

Напередодні президент зізнався, що вважає нереалістичним сценарій вторгнення Росії в Україну. Він наголосив, що Україна – сильна держава.

Тому, за словами політика, аби Росія пішла на цей крок, їй необхідно проаналізувати ситуацію у світі та на своїй території.

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