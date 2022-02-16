Ердоган офіційно запропонував Путіну й Зеленському тристоронню зустріч

Президент Туреччини Реджеп Ердоган офіційно запропонував кремлівському лідеру Володимиру Путіну й президенту Володимиру Зеленському тристоронню зустріч. Провести її хоче у Стамбулі чи Анкарі.

Кінцеве рішення залишається за Путіним, оскільки Зеленський вже дав позитивну відповідь під час зустрічі з Ердоганом. Про це розповів сам турецький президент.

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Ердоган подзвонить до Путіна

Президент Туреччини наголосив, що справжня війна в регіоні – "поганий знак". Тому Ердоган невдовзі планує запитати в Путіна про зустріч під час розмови телефоном.

Якщо Путін так само позитивно підійде до цього питання, сподіваюся, ми зможемо зустрітися в Стамбулі або Анкарі,

– додав політик.

Ймовірна зустріч Зеленського й Путіна у Туреччині

Президент Туреччини Реджеп Ердоган неодноразово заявляв про готовність бути посередником між Україною та Росією. Політик 20 січня запропонував організувати зустріч Зеленського та Путіна.

Після візиту до Києва лідер Туреччини заявив, що отримав згоду Зеленського на організацію зустрічі.

Москва поки не дала чіткої відповіді. Проте у Кремлі заявили, що нібито ніколи не відмовляються від будь-якого формату переговорів, тому не відкидають і ймовірну зустріч президентів України та Росії в Туреччині.

Що відомо про візит Ердогана в Україну

Ердоган 3 лютого прилетів до України з офіційним візитом. У Києві він зустрівся із Зеленським. Держави досягли важливих домовленостей. Підписали низку важливих документів, зокрема, угоду про зону вільної торгівлі.

Український президент подякував Ердогану за підтримку територіальної цілісності України, а також – за активну участь Туреччини у Кримській платформі.

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