Ердоган оголосив турецьке узбережжя "зоною лиха"
31 липня 2021 , 16:03Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Реджепа Ердогана
Лісові пожежі у Туреччині продовжують вирувати 31 липня. Через це президент Реджеп Тайїп Ердоган оголосив прибережні регіони країни "зоною лиха".
"Країна продовжує боротися з лихом", – Ердоган
"Зону лиха" оголосили у 5 турецьких провінціях. Президент зазначив, що ці регіони є небезпечні для життя людей.
Важливо Залишилось ще 10: в охопленій вогнем Туреччині ліквідували 88 осередків пожеж
Де оголосили "зону лиха":
- у провінції Анталія,
- Мерсін,
- Мугла,
- Османіє,
- Адана.
Ми продовжимо вживати всіх необхідних заходів, щоб зцілити рани нашої нації, компенсувати її втрати та зробити її можливості ще кращими, ніж раніше,
– заявив президент.
Що відомо про пожежі в Туреччині
- Вогонь спалахнув 28 липня неподалік міста Манавґат у провінції Анталія. Він поширювався дуже швидко через сильний вітер.
- Наступного дня пожежі охопили курортні міста Бодрум та Мармарис. Частину туристів почали евакуювати з готелів.
- За даними консула України, у Туреччині наразі перебуває приблизно 100 тисяч українських туристів. Попередньо, постраждалих серед них немає.
- Президент Володимир Зеленський пообіцяв Ердогану допомогу у складний час. Через це 2 літаків ДСНС вилетіли в Туреччину на гасіння пожеж.
- За офіційними даними, внаслідок вогню загинули 4 людини, а ще майже 200 зазнали травм.
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