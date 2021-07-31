Ердоган оголосив турецьке узбережжя "зоною лиха"

Лісові пожежі у Туреччині продовжують вирувати 31 липня. Через це президент Реджеп Тайїп Ердоган оголосив прибережні регіони країни "зоною лиха".

"Країна продовжує боротися з лихом", – Ердоган

"Зону лиха" оголосили у 5 турецьких провінціях. Президент зазначив, що ці регіони є небезпечні для життя людей.

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Де оголосили "зону лиха":

у провінції Анталія,

Мерсін,

Мугла,

Османіє,

Адана.

Ми продовжимо вживати всіх необхідних заходів, щоб зцілити рани нашої нації, компенсувати її втрати та зробити її можливості ще кращими, ніж раніше,

– заявив президент.

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