Ердоган після розмови з генсеком ООН про Україну сподівається, що "мир близько"
28 квітня 2022 , 18:23Читать новость на русском
Джерело:Haber Global
У заяві, яка передувала візиту до Саудівської Аравії, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган висловив сподівання, що війна Росії проти України скоро завершиться.
На думку лідера Туреччини, переговори генсека ООН Антоніу Гутерріша мають позитивно вплинути на вирішення конфлікту.
Зверніть увагу Після Москви генсек ООН Гутерреш прибув до Києва, щоб обговорити евакуацію цивільних
В аеропорту Ердоган прокоментував результати телефонної розмови із Путіним.
Під час розмови обговорювався обмін між Росією та США, що відбувся вчора в Туреччині, а також події щодо війни в Україні,
– зазначив він.
Крім того, президент Туреччини розповів про телефонну розмову з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем.
Після своїх зустрічей в Україні та Росії Гутерріш повідомив, що переговори пройшли позитивно,
– зазначив Ердоган.
Візит Гутерреша до Москви та України: головне
- 26 квітня генсек ООН Антоніу Гутерреш зустрівся із Путіним. Очільник Кремля заявив про те, що буцімто активних бойових дій у Маріуполі не відбувається.
- В ООН заявили, що Путін готовий відкрити коридори для евакуації мирного населення з "Азовсталі" та Маріуполя. Однак президент Росії відхрестився від будь-яких домовленостей.
- Після візиту до Москви Гутерреш поспілкувався з президентом Польщі Анджеєм Дудою.
- 28 квітня генсек ООН відвідав міста Київщини. Побачивши звірства Росії, він підкреслив важливість ретельного розслідування та притягнення винних до відповідальності.
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