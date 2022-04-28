Ердоган після розмови з генсеком ООН про Україну сподівається, що "мир близько"

У заяві, яка передувала візиту до Саудівської Аравії, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган висловив сподівання, що війна Росії проти України скоро завершиться.

На думку лідера Туреччини, переговори генсека ООН Антоніу Гутерріша мають позитивно вплинути на вирішення конфлікту.

Зверніть увагу Після Москви генсек ООН Гутерреш прибув до Києва, щоб обговорити евакуацію цивільних

В аеропорту Ердоган прокоментував результати телефонної розмови із Путіним.

Під час розмови обговорювався обмін між Росією та США, що відбувся вчора в Туреччині, а також події щодо війни в Україні,

– зазначив він.