Ердоган скаржився Зеленському на погрози з боку Путіна, – ЗМІ

Реджеп Ердоган під час квітневої зустрічі з Володимиром Зеленським скаржився, що Володимир Путін шантажує Туреччину через підтримку України.

Про це повідомляє американська газета The Wall Street Journal, посилаючись на власні джерела.

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За словами співрозмовників, керівник Кремля погрожував продовжити заборону на перельоти до Туреччини, якщо Анкара не відмовиться від планів щодо продажу безпілотних літальних апаратів Bayraktar Україні.

WSJ пише, що саме продаж безпілотників нашій країні став причиною заборони авіасполучення між Росією та турецькою державою. У Москві ж виправдовуються та називають причиною негативну ситуацію з COVID-19.

Продаж безпілотників Україні: що відомо

Ще у 2019 році Україна закупила турецькі безпілотники Bayraktar TB2, які планується оснащувати високоточними авіабомбами MAM-L турецької компанії Roketsan.

У жовтні 2020 року говорили, що Київ зацікавлений у спільному виробництві Bayraktar TB2 в Україні. Окрім цього, українська армія планувала закупити 48 таких безпілотників.

На початку квітня президент Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Туреччини. Тоді теж мовилось про безпілотники Bayraktar.

Росія обмежила авіасполучення з Туреччиною з 15 квітня по 1 червня. Наприкінці травня Москва ще на декілька тижнів продовжила заборону на перельоти.

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