Ердоган закликав провчити Ізраїль через конфлікт з палестинцями

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і очільник Ірану Хасан Рухані провели телефонну розмову. Під час неї обговорили налагодження турецько-іранських зв'язків та ситуацію в Палестині.

Джерело:

телеграм Реджепа Ердогана

Ердоган заявив, що міжнародна спільнота повинна надати урок Ізраїлю. Зокрема через конфлікт із ХАМАС у секторі Гази.

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Жорстка реакція Туреччини

За його словами, Туреччина висловила свою жорстку реакцію проти нападів Ізраїлю та переслідувань у Палестині. Країна продовжить і надалі відповідно реагувати.

Підкреслюю, що міжнародна спільнота повинна також дати Ізраїлю потужний і стримувальний урок перед цими необдуманими нападами,
– наголосив Ердоган.

Він відзначив, що для ісламського світу важливо бути в єдності дискурсу та дій у відповідній ситуації.

Яка позиція Ердогана

Ескалація конфлікту між Ізраїлем та Палестиною: коротко

  • Ескалація ізраїльсько-палестинського конфлікту триває упродовж тижня. Це – найтяжче загострення в регіоні з 2014 року.
  • Воєнні дії відновились, коли Ізраїль почав виселення кількох палестинських сімей зі Східного Єрусалима.
  • За даними на 16 травня ізраїльська армія нарахувала 2 900 ракет, які випустили бойовики ХАМАС.
  • Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що військовий потенціал ХАМАС підірваний, але бої триватимуть.
  • Генсек Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш закликав Ізраїль та Палестину зупинити збройний конфлікт.
  • Припинити насильство закликав і Папа Римський. Він зауважив, що такі дії можуть перерости у спіраль смерті.