Миром наразі не пахне: Ердоган заявив, що війна в Україні навряд чи завершиться найближчим часом
Джерело:CNN Tukr
Президент Туреччини скептично поставився до можливості настання миру в Україні. Напередодні Реджеп Ердоган зустрівся із Путіним у Сочі.
Після перемовин із Путіним у Сочі Ердоган зробив кілька важливих заяв. Турецький лідер вірить, що вдасться відновити зернову угоду на нових умовах, однак перспектив закінчення війни в Україні у найближчому майбутньому не бачить.
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Надії на мир немає
Ердоган поділився з журналістами результатами зустрічі із Путіним та із сумом констатував, що надії на якнайшвидше завершення збройного конфлікту немає.
На жаль, війна, що триває вже 1,5 року, досі продовжується. Жодних перспектив для досягнення миру на горизонті не видно,
– сказав президент.
Він також повторив, що Туреччина з перших днів російського вторгнення виступала за дипломатію і діалог та робила все можливе, аби припинити кровопролиття. Ердоган додав, що увесь цей час турецька сторона домагалася зустрічі сторін конфлікту.
Крім того, президент зазначив, що Туреччина готова продовжити свою роль посередника щодо питань мирних переговорів, обміну полоненими та відновлення зернової ініціативи.
В Україні чекають на сигнал від Ердогана, а Путін надалі шантажує світ
- 4 вересня відбулися довгоочікувані перемовини між російським та турецьким президентами. Ердоган особисто приїхав у Сочі, аби переконати Путіна повернутися до зернової угоди. Він неодноразово заявляв, що не бачить альтернатив чорноморської ініціативи без участі росіян.
- Переговори тривали три години і встигли вже прославитися курйозними моментами. Перекладач випадково оголосив війну між Туреччиною та Росією, а у ЗМІ звернули увагу на рукостискання президентів, яке продемонструвало жалюгідне положення Путіна.
- Що ж до результатів зустрічі, то бажаного Ердогану домогтися не вдалося. Президент зазначив, що пропозиції щодо зернової угоди, які він презентував Путіну, того не задовольнили.
- Очільник Кремля, виступаючи, наголосив, що готовий відновити зернову угоду, однак за умови виконання вимог Москви, про які вона раніше казала. Йдеться про зняття низки санкцій.
- Промова Ердогана звучала більш обнадійливо. Він заявив, що зернову ініціативу вдасться реанімувати, але вже на нових умовах.
- Тим часом в Україні чекають на дзвінок Ердогана Зеленському. Очільник МЗС Дмитро Кулеба висловив упевненість у тому, що турецький президент сконтактує з українським колегою, аби розповісти про все, що говорив із Путіним. Дипломат наголосив на взаємній довірі між Ердоганом і Зеленським.