Дуже серйозна армія, – Сазонов сказав, чому НАТО не реагує на поїздку Ердогана до Росії
Президент Туреччини Реджеп Ердоган 4 вересня прибув до Сочі, де зустрівся з Владіміром Путіним. Спочатку планувалось, що саме російський диктатор поїде до Туреччини.
Військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов сказав 24 Каналу, чому Ердоган наважився на візит до країни-терористки, а НАТО його не засудило.
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"Туреччина – член НАТО. Турецька армія – це дуже серйозна армія не просто в регіоні, а взагалі на рівні європейського континенту", – констатував Сазонов.
За його словами, Альянсу "спокійно на душі", коли в такому тривожному регіоні його член має таку армію. Саме тому він закриє очі на дуже багато чого.
Ердоган же свідомий свого статусу і вміло ним користується в інтересах Туреччини.
Чи вдасться відновити зернову угоду
Можливі будь-які сценарії, але важливо пам'ятати, що Ердоган – президент Туреччини, а тому діятиме в інтересах своєї країни й витисне максимум з Путіна.
Оскільки в межах зернової угоди Туреччина чудово заробляла – не лише фінансово, а й статусно – варто очікувати зрушень у цьому питанні.Зернова угода – домовленості між Росією та ООН, а також між Україною та ООН про морські коридори для експорту українського зерна. Туреччина стала посередником. Угоду підписали 22 липня 2022 року і кілька разів продовжували до 17 липня 2023 року.
Путін же постарається випросити під себе поступки щодо добрив, SWIFT і пом'якшення санкцій. На жаль, ООН може погодитись.
Зернова угода: останні новини
- Росія вийшла із зернової угоди 17 липня і відновила небезпечний режим у північно-західній акваторії Чорного моря. Цим агресор поставив під загрозу добробут багатьох країн, які залежать від українського зерна.
- Однак Україна запропонувала тимчасові коридори, які погодила Міжнародна морська організація (IMO). Кілька суден уже змогли скористатися цими маршрутами.
- Президент Туреччини Реджеп Ердоган 4 вересня має зробити важливу заяву щодо експорту українського зерна. Він сподівається використати зернову угоду як плацдарм для мирних переговорів між Росією та Україною.