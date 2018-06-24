Ердоган оголосив про свою перемогу на виборах до офіційного закінчення підрахунку голосів

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив про свою перемогу на виборах до закінчення підрахунку голосів.

Про це повідомляє Hurriyet Daily News.

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За неофіційними даними, наша нація довірила нам президентство та очолити виконавчу гілку влади, віддавши перевагу нашому Народному Альянсу (провладний блок – 24 Канал), що є великою відповідальністю",

– заявив Ердоган.

Він подякував усім своїм прихильникам та привітав інших кандидатів у президенти та депутати.

Ердоган висловив надію на те, що ніхто не намагатиметься заплямувати вибори, щоб приховати свою невдачу.

"Меседж зрозумілий: Туреччина дала урок демократії своєю присутністю, яка близька до 90 відсотків", – зауважив Ердоган.

Додамо, що за результатами підрахунків 96 відсотків голосів, Ердоган отримав 52,6 відсотка, а його партія справедливості та розвитку, що входить до блоку "Народний альянс" набрала 42,5 відсотка голосів. Інший учасник блоку – Партія націоналістичного руху – набрала 11,19 відсотків голосів.