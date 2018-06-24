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Ердоган оголосив про свою перемогу на виборах до офіційного закінчення підрахунку голосів

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Ердоган оголосив про свою перемогу на виборах у Туреччині
Ердоган оголосив про свою перемогу на виборах у Туреччині / geopolitica.ru

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив про свою перемогу на виборах до закінчення підрахунку голосів.

Про це повідомляє Hurriyet Daily News.

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За неофіційними даними, наша нація довірила нам президентство та очолити виконавчу гілку влади, віддавши перевагу нашому Народному Альянсу (провладний блок – 24 Канал), що є великою відповідальністю", 
– заявив Ердоган.

Він подякував усім своїм прихильникам та привітав інших кандидатів у президенти та депутати.

Ердоган висловив надію на те, що ніхто не намагатиметься заплямувати вибори, щоб приховати свою невдачу.

"Меседж зрозумілий: Туреччина дала урок демократії своєю присутністю, яка близька до 90 відсотків", – зауважив Ердоган.

Додамо, що за результатами підрахунків 96 відсотків голосів, Ердоган отримав 52,6 відсотка, а його партія справедливості та розвитку, що входить до блоку "Народний альянс" набрала 42,5 відсотка голосів. Інший учасник блоку – Партія націоналістичного руху – набрала 11,19 відсотків голосів.

 

Теги: Новини політики Новини Туреччини Реджеп Ердоган
Джерело: 24 Канал
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