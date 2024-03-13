Чого Захід боїться у війні з Росією: політолог з Німеччини назвав головну загрозу
Російський президент Владімір Путін продовжує шантажувати світ ядерним ударом. Цих погроз побоюються навіть найсміливіші західні лідери.
Про це у розмові з 24 Каналом сказав політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман. Він назвав причину, через яку Путіну не вдасться влаштувати ядерну війну.
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Найбільший страх Заходу
Ескалація – це те, чого боїться Захід, наголосив Ейдман. Для західних країн ескалація означатиме вступ НАТО у конфлікт з Росією й перехід війни у ядерну.
До прикладу, Німеччина не передає Україні далекобійні ракети Taurus, адже боїться, що ними Сили оборони вдарять по Кримському мосту й повністю зруйнують його. Підтвердженням цього можна вважати розмову німецьких генералів щодо можливості використання Taurus по Кримському мосту.
Розуміючи, що Путін неадекватний, Захід боїться, що диктатор розгнівається і застосує ядерну зброю. Це головне проблема,
– зазначив політолог і соціолог з Німеччини.
Однак, на його думку, світу не варто боятися ядерного шантажу, адже все залежить не тільки від одного Путіна, а як мінімум від керівництва міністерства оборони Росії.
"Я думаю, що якщо навіть Путін остаточно збожеволіє та захоче влаштувати ядерну війну, то його наказ не буде реалізований", – мовив Ейдман.
Шольц відмовляється передавати Taurus
Німеччина зараз стала одним з головних партнерів для України й в економічному плані, й у військовому. Однак ракети Taurus німецький канцлер Олаф Шольц вперто відмовляється передавати Збройним Силам.
У нього якийсь комплекс. Вперся рогом, не хоче і все,
– зауважив політолог і соціолог з Німеччини.
До речі, опозиція й члени коаліції Шольца підтримують рішення щодо передачі Україні далекобійних ракет. Незабаром у Бундестазі відбудеться ще одне голосування щодо цього питання. Можливо, депутатам все ж таки вдасться переконати канцлера.
Надання Україні ракет Taurus: останні новини
- Олаф Шольц заявив, що утримується від передачі Силам оборони ракет Taurus, адже для їх застосування нібито потрібна присутність німецьких військових в Україні, що неприпустимо з його погляду.
- Днями очільник МЗС Великої Британії Девід Кемерон запропонував Німеччині здійснити "кільцевий обмін" ракетами. Згідно з його планом, Німеччина має передати Британії ракети Taurus, а Лондон надасть Києву і додаткові ракети Storm Shadow.
- Така пропозиція викрикала багато розбіжностей у країні. Опозиція виступає проти такої ідеї, а очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок підтримала обмін.