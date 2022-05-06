Естонія відправила в Україну озброєння та боєприпаси на 230 мільйонів євро

Від початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію Україну, Естонія надала значну кількість допомоги нашим військам. Повідомляється, що загальна сума надісланого озброєння становить приблизно 230 мільйонів євро.

Про це на пресконференції від 6 травня повідомив директор Державного центру оборонних інвестицій Естонії Магнус-Валдемар Саар. Він заявив, що його країна постійно шукає можливості надати додаткову допомогу Україні.

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Яку допомогу надала Естонія

Як заявив Магнус-Валдемар Саар, від початку збройного конфлікту Естонія підтримувала Україну як військовою, так і гуманітарною допомогою, а також ініціювала відправлення в Україну великих обсягів приватних вантажів.

Загалом з Естонії в Україну пішла військова допомога на 230 мільйонів євро,

– підрахував директор Державного центру оборонних інвестицій.

Серед іншого, він розповів, що Естонія допомогла великою кількістю систем озброєння та боєприпасів, а також різним допоміжним спорядженням. За словами Саара, наразі усю згадану допомогу вже доставили в Україну.

Він повідомив, що Естонія не припиняє шукати можливостей, аби продовжити надавати додаткову допомогу, зокрема медичними послугами та навчанням військовослужбовців.

Підтримка Естонії: найважливіше

Розуміючи загрозу російського вторгнення, Естонія активно допомагає Україні як у питаннях озброєння, так і на дипломатичному рівні. Посол Естонії в Україні Каїмо Кууск зазначив, що Росія має військові плани й проти його країни, тож кожен наданий ними "Джавелін", який уражає російський танк, відводить загрозу від їхніх кордонів.

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