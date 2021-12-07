Евакуація громадян США з України: у посольстві оприлюднили офіційну заяву
Джерело:Посольство США в Києві
Уряд США наразі не розглядає питання про евакуацію урядового персоналу США або американських громадян з України. Там проводять звичайне планування на випадок надзвичайних ситуацій.
В американському посольстві оприлюднили офіційну заяву щодо можливої евакуації американських громадян з території України.
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США не евакуйовують своїх громадян з України
Уряд Сполучених Штатів наразі не розглядає питання про евакуацію урядового персоналу США або американських громадян з України,
– зазначили у посольстві.
Там наголосили, що Вашингтон проводить звичайне планування на випадок надзвичайних ситуацій. Традиційно через можливе серйозне погіршення ситуації з безпекою передбачають комплекс заходів.
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