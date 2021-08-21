Евакуація українців з Афганістану: у Міноборони розповіли деталі

У Міністерстві оборони України оприлюднили нові деталі евакуації людей з Афганістану 21 серпня. Відомо, що військово-транспортний літак вивіз з Кабула не лише українців.

У Головному управлінні розвідки Міноборони оприлюднили нові деталі евакуації військово-транспортним літаком Іл-76МД українців з Афганістану.

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Евакуація українців з Кабула 21 серпня

У результаті проведення спеціальної операції Міністерства оборони України з Афганістану було евакуйовано групу наших земляків і громадян інших держав,

– йдеться в повідомленні.

У відомстві уточнили, що за результатами переговорів з екіпажем літака стало відомо, що він перебуває в безпечному повітряному просторі та прямує до України.

Нагадаємо, вранці 21 серпня повідомляли, що літак вилетів з Кабула і певний час був в Ісламабаді (Пакистан).

Український літак евакуював людей з Кабула: Фото ГУР Міноборони

Попередня евакуація Україною людей з Кабула

Україна уже виконувала евакуаційний рейс з Афганістану – 16 серпня.

Тоді на борту перебували 8 українців та 72 представники інших держав . У МЗС пояснили, що не всі, що хотіли покинути захоплену талібами країну, могли дістатись до летовища.

. У МЗС пояснили, що не всі, що хотіли покинути захоплену талібами країну, могли дістатись до летовища. Однак, за словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, пріоритетом є саме вивезення українців.

Текст повідомлення ГУР Міноборони:

Україна не залишає своїх громадян наодинці з бідою

В результаті проведення спеціальної операції Міністерства оборони України з Афганістану було евакуйовано групу наших співвітчизників та громадян інших держав.

За результатами переговорів з екіпажем літака відомо, що повітряне судно знаходиться у безпечному повітряному просторі та прямує до України.

Операцію було організовано та здійснено патріотами та професіоналами, які виконують складні завдання не заради слави, а в ім'я України.