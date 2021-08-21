Евакуація українців з Афганістану: у Міноборони розповіли деталі

21 серпня 2021 , 20:53
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Джерело:

фейсбук ГУР Міноборони

У Міністерстві оборони України оприлюднили нові деталі евакуації людей з Афганістану 21 серпня. Відомо, що військово-транспортний літак вивіз з Кабула не лише українців.

У Головному управлінні розвідки Міноборони оприлюднили нові деталі евакуації військово-транспортним літаком Іл-76МД українців з Афганістану.

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Евакуація українців з Кабула 21 серпня

У результаті проведення спеціальної операції Міністерства оборони України з Афганістану було евакуйовано групу наших земляків і громадян інших держав,
– йдеться в повідомленні.

У відомстві уточнили, що за результатами переговорів з екіпажем літака стало відомо, що він перебуває в безпечному повітряному просторі та  прямує до України.

Нагадаємо, вранці 21 серпня повідомляли, що літак вилетів з Кабула і певний час був в Ісламабаді (Пакистан).

Український літак евакуював людей з Кабула: Фото ГУР Міноборони

Попередня евакуація Україною людей з Кабула

Довідка. Таліби захопили весь Афганістан. Люди намагаються втекти з країни, через це в  аеропорту Кабула панує хаос. Бойовики оголосили про створення "Ісламського емірату Афганістан", а також говорять про загальну амністію для урядовців. Водночас ЗМІ пишуть про велику загрозу для колишніх представників влади та людей, що співпрацювали з НАТО та США.

Текст повідомлення ГУР Міноборони:

Україна не залишає своїх громадян наодинці з бідою
В результаті проведення спеціальної операції Міністерства оборони України з Афганістану було евакуйовано групу наших співвітчизників та громадян інших держав.
За результатами переговорів з екіпажем літака відомо, що повітряне судно знаходиться у безпечному повітряному просторі та прямує до України.
Операцію було організовано та здійснено патріотами та професіоналами, які виконують складні завдання не заради слави, а в ім'я України.

Автор: Наталія Пристанська