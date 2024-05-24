Евакуацію з Вовчанська тимчасово призупинили: небезпечно навіть під'їжджати до міста
Джерело:Суспільне Харків
У Вовчанську зараз надзвичайно напружена ситуація. Владі довелося призупинити евакуацію, оскільки пересуватися містом та навіть близько під'їжджати до нього – небезпечно.
Про це повідомив начальник Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі. За його словами, у Вовчанську все ще лишаються люди, переважно – похилого віку.
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Призупинення евакуації
Як розповів Тамаз Гамбарашвілі, влада тимчасово призупинила евакуацію по самому Вовчанську. Наразі у місті працюють лише військові. Приблизно сто мешканців досі залишаються у межах Вовчанську.
Ми максимально інформуємо тих, хто лишився, щоб вони мали можливість вийти на підступи до міста, щоб ми мали змогу їх евакуювати. Це переважно люди похилого віку і переважно на тих територіях, де ведуться бойові дії,
– каже Гамбарашвілі.
Він додав, що військові також сприяють евакуації. Якщо воїни ЗСУ бачать цивільного, то вони допомагають тому виїхати за межі міста, де їх зможуть підібрати волонтери або Нацполіція. Далі громадян спрямують до Координаційного штабу.
Ситуація у Харківській області
- Видання The New York Times пише, що Росія перед наступом на Харківщину розгорнула передові технології для перешкоджання роботі супутникового інтернету Starlink. Це перший подібний випадок. ЗСУ використовують супутниковий зв'язок для спілкування, збору розвідданих і проведення атак безпілотників.
- Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов каже, що росіяни можуть відкрити ще один напрямок наступу на Харківщину. Він зазначив, що під час наступу 10 травня росіяни планували рухатися й по Золочівській громаді, що межує із Сумщиною. Влада готується до всіх варіантів.
- Станом на зараз Сили оборони зупинили росіян та проводять контрнаступ. Ворог прагне створити буферну зону, проте ситуація контрольована.
- Лише за 23 травня росіяни втратили 137 осіб, із них 31 – мертвими, та 23 одиниці озброєнь і військової техніки, зокрема один танк, дві гармати, одну РСЗВ, БпЛА, два автомобілі, п'ять одиниць спецтехніки.