"Евакуйованих" з Донбасу почали відправляти до Підмосков'я та інших регіонів Росії

21 лютого 2022 , 16:57
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Джерело:

"Новая газета"

Мешканців тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей примусово вивозять до Росії. Людей відправляють до Підмосков'я та інших регіонів.

Для перевезення залучили 10 поїздів. Про це повідомив заступник міністра регіональної політики та масових комунікацій Ростовської області Сергія Тюріна, пишуть російські ЗМІ.

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Понад 8 тисяч примусово вивезених з тимчасово окупованих територій Донбасу осіб, половина з яких діти, відправили до:

  • Московської;
  • Ульянівської;
  • Курської;
  • Нижньогородської;
  • Волгоградської;
  • Саратовської області.

Тюрін переконує, що за останню добу кордон Росії нібито перетнула понад 21 тисяча людей.

Зверніть увагу! Україна закликає мешканців окупованих територій залишатися вдома, щоб не стати жертвами терактів, які можуть готувати російські кадрові військові та спецслужби.

Росія примусово вивозить жителів Донбасу

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Автор: Олег Васьків